어린이집 통학로 2개소(금호산9길, 금호산길) ▲ 학교 통학로 1개소(행당로8길) 총 3개소(0.37km)

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)는 최근 기후변화로 인해 폭염, 폭우, 폭설 등 극한 기상현상이 잦아지는 가운데 다가오는 겨울철 폭설에 선제적으로 대응하기 위해 여름철임에도 미리 ‘도로열선’ 추가 설치를 완료했다고 밝혔다.

‘도로열선’은 도로 밑바닥에 매설된 발열 케이블 장치로 강설 시 자동으로 가동되며 상황실에서 원격 제어도 가능한 스마트 원격제설시스템이다. 강설이 시작되면 곧바로 눈을 녹여 염화칼슘 살포 전에도 신속하고 효율적인 초동 대처가 가능할 뿐만 아니라 친환경적인 스마트 제설 대책으로 주민 안전에 기여하고 있다.

구는 지난 2018년 금호산길과 옥수초교 정문 앞 경사가 심한 도로에 시범적으로 열선을 설치한 이래 2024년까지 총 51개소, 9.44km 구간에 도로 열선을 확대 설치하였다.

특히, 열선 설치에는 상당한 기간이 소요되므로, 겨울이 다가오기 전 미리 공사를 추진하게 됐다. 올해는 폭설 시 안전이 가장 우려되는 어린이집 및 학교 통학로 내 급경사지 보도와 차도 3곳에 공사를 시행해 8월에 추가 설치를 선제적으로 마쳤다.

이번에 설치된 구간은 ▲ 어린이집 통학로 2개소(금호산9길, 금호산길) ▲ 학교 통학로 1개소(행당로8길) 총 3개소(0.37km)로 올해 겨울부터 본격적으로 운영할 예정이다.

정원오 성동구청장은 “기상이변으로 인해 기습적인 폭설이 발생할 우려가 큰 만큼 여름부터 미리 제설 대책 준비에 착수해 빈틈없는 대응에 나서고 있다”며 “다가오는 겨울에도 주민 모두가 안전하고 따뜻하게 보낼 수 있도록 더욱 세심하게 살펴나가겠다”고 말했다.