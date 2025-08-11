초‧중‧고 21개교 대상, 총 233명 참여 ‘명품 교육도시’ 도약 위한 현장의 생생한 의견 청취, 해법 모색의 자리 마련 하반기 과학교육, 성교육, 문화예술공연 등 특화 프로그램 지원 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 급변하는 교육 환경과 미래사회에 선제적으로 대응, 실질적인 지역 맞춤형 교육 지원 방안을 마련하기 위해 ‘학부모 소통 간담회’를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 학교 현장에서 느끼는 학부모들의 생생한 의견을 수렴, 이를 바탕으로 교육 지원의 방향을 구체화하고자 마련됐다. 학교와 학부모들의 자발적인 신청을 받아 초‧중‧고 21개교를 대상으로 간담회가 열렸으며, 학부모와 학교 관계자 등 총 233명이 참석해 교육 환경, 학습 지원, 안전 문제 등 다양한 현안에 대해 심도 있게 논의했다.

최호권 구청장은 간담회에서 ‘명품 교육도시 영등포’를 위한 비전을 공유하고, 현재 추진 중인 교육지원 사업들을 설명했다. 특히 4차 산업혁명 시대에 걸맞은 미래 인재 양성을 위한 교육 환경 개선과 체험 중심 프로그램의 확대 필요성을 강조했다.

간담회 결과 학부모들의 제안을 바탕으로 구는 ▲약 9억 원 규모의 2차 교육경비 보조금 추가 지원 ▲로봇 코딩 교육 지원 ▲과학실 리모델링 지원 ▲학교 주변 안전 문제 개선 등 구체적인 후속 조치를 마련했다.

이 외도 지속적으로 논의가 필요한 사안에 대해서는 관련 부서와 협의해 해결 방안을 마련해 나갈 계획이다.

간담회에 참여한 한 학부모는 “제안했던 의견이 실제 정책에 반영되는 과정을 직접 확인할 수 있어 의미 있었고, 교육 환경의 변화를 체감할 수 있는 뜻깊은 시간이었다”라고 소감을 전했다.

이와 함께 구는 최호권 구청장 임기 초부터 강조해온 미래 과학기술 분야 교육을 강화하고 있다. 현재 융합인재교육센터를 통해 인공지능 로봇교육 프로그램을 운영 중이며, 영등포구 미래교육재단과 함께 ‘학교로 찾아가는 과학원리 체험교실’을 확대 운영하는 등 교과 연계 체험형 과학교육 활성화에도 적극 나서고 있다.

하반기에는 과학교육, 성교육, 문화예술공연 등 학부모들의 요청이 많았던 프로그램을 지원할 예정이며, 미래진로특강, 청소년동아리 진로축제, 고입박람회 등 실질적인 진로 탐색 기회를 제공하는 맞춤형 교육 행사도 지속 추진할 방침이다.

최호권 영등포구청장은 “학부모들과의 직접적인 소통을 통해 현장의 목소리를 꼼꼼히 듣고, 이를 정책에 반영하는 데 최선을 다하겠다”며 “앞으로도 학생 중심의 교육 환경 조성과 지역사회와의 협력을 지속해 나가겠다”고 전했다.