냉전 시절부터 밀접한 관계 “미국에 대해선 ‘파키스탄 편’ 불만 여론”

[헤럴드경제=한영대 기자] 인도가 미국의 관세 폭탄 위협에 직면했지만 역사와 경제적 배경 때문에 러시아와의 우호 관계를 고수할 것이라는 분석이 제기됐다.

월스트리트저널(WSJ)은 9일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령이 나렌드라 모디 인도 총리에게 러시아와의 관계를 재설정하라고 설득하기 힘들 것이라면서 수십년간 이어져 온 양국 간 긴밀한 관계를 조명했다.

냉전 시대 때부터 양국은 밀접한 관계였다. 소련은 1960년대 중국과의 긴장이 고조된 이후 인도와 급속도로 가까워졌다. 인도가 인접국인 중국·파키스탄 등과 마찰을 빚을 경우 소련은 인도를 외교적으로 지원했다. 특히 인도 핵실험 이후 미국이 각종 제재를 가하자 인도와 러시아의 관계는 더욱 긴밀해졌다.

이 같은 관계는 소련산 원유 공급으로 더욱 강화됐다. 1960년대에 소련은 국제 시세보다 10~20% 저렴한 가격으로 인도에 원유를 판매했다. 싱크탱크 인도전략연구소(ORF)의 하르시 판트 소장은 “인도 국민은 역사적인 이유로 러시아를 여전히 신뢰할 수 있는 파트너로 본다”며 “반면 미국에 대해선 항상 파키스탄 편에 가까웠다고 믿는다”고 설명했다.

이 때문에 인도는 우크라이나 전쟁 발발 후에도 러시아에 대한 국제사회의 제재에 동참하지 않았다. 러시아의 침공을 규탄하는 유엔 결의안에도 기권했다. 우크라이나 전쟁 기간 인도는 오히려 러시아산 원유를 대량 구매하면서 혜택을 받았다. ORF에 따르면 지난해 러시아가 수출한 원유의 3분의 1 이상은 인도가 구입했다.

최근 인도 정유사들이 러시아산 원유 구매를 줄이면서 리스크 관리에 나섰지만, 원가 차이를 고려하면 러시아산 원유를 끊을 방법은 없다고 전문가들은 분석하고 있다.

국방도 인도가 러시아에 의존하는 분야 중 하나다. 소련과 러시아산 무기는 인도군의 군수 자산 절반 이상을 차지한다. 인도는 지난달 러시아로부터 신형 스텔스 호위함을 취역했다. 인도 내에서는 러시아의 기술 지원으로 호위함 2척을 건조 중이다.

트럼프 대통령은 인도가 지나치게 러시아산 원유와 무기를 구매한다고 불만을 표시한 바 있다. 이후 인도 수출품에 25%의 추가 관세를 부과하는 행정명령에 서명했다. 이에 따라 미국에 수출하는 인도 제품의 관세율은 50%로 치솟게 됐다.