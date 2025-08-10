국힘 당대표 후보 첫 방송토론회 金 “이재명은 만고의 역적 아닌가” 趙 “국민에 총부리 겨눈 대역 죄인” ‘극우’ 논쟁 놓고 張·安 신경전

[헤럴드경제=김진 기자] 국민의힘 당대표 선거 후보들이 10일 진행된 첫 번째 방송토론회에서 윤석열 전 대통령 탄핵에 대한 찬반으로 나뉘어 날 선 질문들을 주고받았다.

김문수 후보는 이날 오후 서울 광화문 채널A스튜디오에서 진행된 8·22 전당대회의 첫 방송토론회의 주도권 토론에서 조경태 후보를 향해 “윤석열 대통령 탄핵에 가장 앞장섰던 분 중에 한 분”이라며 “박근혜 대통령은 (탄핵에) 반대하다가, 왜 윤석열 대통령 탄핵에는 앞장을 서는가”라고 물었다.

그러자 조 후보는 “윤석열 전 대통령은 만고의 역적이지 않은가”라며 “국민께 총칼을 겨눈 사람”이라고 했다. 이어 “김 후보께서는 우리 당과 대한민국의 주인이 누구라고 생각하는가”라며 “대통령인가, 아니면 우리 국민인가”라고 반문했다.

김 후보는 “윤석열 대통령이 만고의 역적이면, 이재명 대통령은 만고의 역적이 아닌가. 그리고 문재인 대통령은 어떤가”라며 “민주당은 김대중 대통령 때부터 북한에 비밀 송금도 하고 돈을 갖다줘서 북한의 핵무기를 개발하게 했다”고 했다. 또 정청래 더불어민주당 대표를 “반미 정도가 아니라 극좌 테러리스트”라며 “조경태 후보께서 제대로 싸우고 이런 당을 해산하자, 또 이런 당을 만고역적이라고 해야 한다”고 했다.

조 후보는 “저는 민주당 잘못하는 거 비판 많이 한다”며 “후보께서도 젊었을 때 국가보안법 위반하신 적 있지 않느냐”고 되물었다. 이어 “젊었을 때 모습을 가지고 지나치게 공세적으로 하면 끝이 없다”며 “대한민국과 한반도가 아주 평화로운 사회에서 살아야 된다는 생각”이라고 했다.

그러면서 조 후보는 “대한민국의 주권은 국민에 있고, 국민으로부터 권력이 나온다”며 “그 주인한테 총부리를 겨누는 행위가 바로 만고의 역적이고 대역 죄인이다. 과거 같았으면 삼족을 멸할 정도의 중범죄”라고 강조했다.

장동혁 후보는 안철수 후보에게 “저에 대해서 ‘극우’라고 말씀하시는 몇 가지 사례나 기준, 아니면 행동에 대해 좀 구체적으로 말씀해 달라”고 했다. 안 후보는 “저는 극우라는 표현을 쓴 기억이 없다”며 “지금 일어나고 있는 이 사태는 이념적인 것이 아니다”라고 답했다.

장 후보는 “그러면 저에 대해서 당을 나가라고 하시는 이유 중 가장 큰 게 어떤 것인지 말씀해 주시라”고 했다. 그러자 안 후보는 “저는 당을 나가라고 한 기억은 없다”며 “전(한길)씨와 함께 한다는 것에 대한 문제”라고 했다.