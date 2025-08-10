지난해 세계에서 가장 붐빈 항공노선은 김포와 제주를 잇는 국내 노선으로, 1300만명이 넘는 승객이 이용한 것으로 나타났다.

국제항공운송협회(IATA)가 발표한 2024 세계항공운송통계 보고서에 따르면 이같이 나타났다고 미국 CNN 방송은 9일(현지시간) 보도했다.

김포-제주 노선을 포함, 세계에서 가장 붐빈 노선 중 10개 중 9개는 아시아·태평양에 있었다. 북미에서 가장 붐비는 노선은 작년 220만명이 이용한 미국 뉴욕과 로스앤젤레스 노선, 유럽에선 스페인 바르셀로나와 팔마 데 마요르카 노선으로 200만명이 이용했다. 라틴 아메리카에선 콜롬비아 보고타와 메데인 간 노선으로 380만명이 이용했다.

이와 함께 세계에서 가장 큰 항공 시장은 미국으로, 지난해 전년보다 5.2% 많은 8억7600만명의 승객이 이용했다. 이들 대부분은 국내선 이용자였다. 2위는 중국으로, 작년 7억4100만명의 승객을 유치했다. 전년보다 18.7%나 많다.

이어 섬나라 영국이 작년 2억6100만명이 항공기를 이용하며 세계 3위 시장을 차지했다. 4위는 스페인으로 작년 2억4100만명의 승객을 태워 날랐다.

조용직 기자