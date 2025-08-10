[헤럴드경제=최은지 기자] 12·3 비상계엄 관련 내란·외환 사건을 수사하는 조은석 특별검사팀이 10일 신원식 전 국가안보실장을 재소환했다.

특검팀은 윤석열 전 대통령이 국회의 계엄 해제 의결 후 실제 해제를 선포하기까지 소요된 ‘3시간반’ 행적을 추적 ‘2차 계엄’ 모의 가능성도 보는 것으로 알려졌다.

특검팀은 이날 오후 2시부터 서울 서초구 서울고검 특검 사무실에서 신 전 실장을 참고인 신분으로 조사 중이라고 밝혔다. 특검팀은 지난 7일 신 전 실장을 소환해 조사한 바 있다.

특검팀은 지난해 12월4일 오전 1시3분쯤 국회에서 계엄 해제 요구안이 가결된 뒤 윤 전 대통령이 오전 4시26분쯤 계엄 해제를 선포하기까지 3시간23분이 소요된 이유를 들여다보고 있다.

특검팀은 윤 전 대통령이 국회의 계엄 해제 요구안이 가결된 후 합동참모본부 지하 결심지원실로 이동해 30분가량 회의를 한 뒤 다시 대통령 집무실로 이동한 배경에 2차 계엄 검토가 이뤄졌을 가능성을 의심하고 있다.

신 전 실장과 정진석 전 비서실장은 결심지원실에서 윤 전 대통령과 함께 대통령 집무실로 이동한 당사자들이다. 특검팀은 조만간 정 전 실장 등을 소환해 2차 계엄 모의 의혹을 집중 추궁할 것으로 전망된다.

특검팀은 또한 추경호 전 국민의힘 원내대표 등이 연루된 ‘국회 계엄 해제 의결 방해 의혹’ 수사도 속도를 내고 있다.

특검팀은 윤 전 대통령이 계엄 선포 약 1시간 뒤 추 전 원내대표, 나경원 의원과 통화한 기록 등을 토대로 추 전 원내대표가 윤 전 대통령의 지시를 받고 의총 소집 장소를 여러 차례 변경해 국민의힘 의원들의 표결 참여를 방해한 것이 아닌지 의심하고 있다.

추 전 원내대표 측은 이와 관련해 윤 전 대통령과 통화가 이뤄진 직후 의총 장소를 여의도 당사에서 국회로 변경했다며 시점상 성립할 수 없는 가설이라고 주장한다.

그러나 특검팀은 추 전 원내대표가 윤 전 대통령뿐 아니라 대통령실 인사 등 주변 측근들과도 소통하면서 표결 방해에 공모했을 가능성을 배제하지 않고 수사하는 것으로 전해졌다.