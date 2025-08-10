국내 외화증권예탁 보관 1911.3억 달러 부동산 거래는 급랭…“언제든지 다시 몰려올 수 있어”

[헤럴드경제=홍승희 기자] 주택 매입을 할 때 6억원 이상의 대출을 금지한 ‘6·27 대출규제’ 시행 이후 실제로 막대한 자금이 주식시장으로 흘러갔다는 분석이 나왔다. 사람들이 ‘집 살 돈으로 주식을 산다’는 해석이 가능한 대목이다.

하지만 전문가들은 대출 이외에도 외화증권을 처분하며 발생하는 자금이 언제든지 다시 부동산 시장으로 유입될 수 있다고 예측한다. 해외 주식을 처분하고 이익금이 발생하면 상대적으로 안전자산인 부동산을 다시 매수하는 ‘자산 로테이션’이 나타날 수 있다는 것이다.

10일 남혁우 우리은행 부동산연구원이 집계한 ‘개미의 글로벌 투자금액 추이’에 따르면 지난 7월 말 기준 국내 외화증권예탁 보관 금액은 1911억3000만 달러(약 265조3820억원)로, 거의 반년만에 이미 지난해 말(1587억1500만 달러) 투자금액을 넘어섰다. 2020년(722억1700만달러)과 비교해선 2.6배 증가했다.

해당 보관금액은 대부분 미국 주식을 사는데 사용 된 것으로 보인다. 실제 한국예탁결제원에 따르면, 지난 달 16일 기준 국내 투자자가 보유한 미국 주식은 총 1317억400만 달러(약 183조4500억원)로 집계됐다. 이는 올해 초(1월 2일) 1090억1900만 달러보다 약 20.8% 증가한 수치다.

보유 금액이 가장 큰 종목은 전기차 업체 테슬라(212억9000만 달러)였고, 인공지능(AI) 반도체 제조사 엔비디아(146억6000만 달러)가 뒤를 이었다. 이어 AI 소프트웨어 회사 팔란티어(51억9000만 달러), 애플(42억2000만 달러), 마이크로소프트(34억4000만 달러) 순이었다. 상위 5개 종목 모두 미국의 대표 기술 기업들로, AI와 전자기기, 소프트웨어 분야에 집중돼 있다.

반면 최근 주택 거래 건수는 규제 이후 거의 얼어붙다시피 했다. 부동산에 집중됐던 자금이 자본시장으로 흘러가고 있다는 걸 의미하지만, 전문가들은 이런 자산 로테이션 현상이 언제든 다시 부동산에 더 큰 자본이 유입하는 효과를 불러올 수 있다고 예측한다.

남 연구원은 “부동산과 주식, 비트코인 등 자산시장은 유기적으로 연결 돼 있다”며 “외화증권을 처분함에 따라 발생하는 자산 처분 소득이 언제든 다시 부동산 시장으로 유입될 수 있다는 걸 의미하기도 한다”고 분석했다.

실제 지난 2021년 가상자산 가격이 폭등한 과열기가 끝나자, 부동산 시장에서 90년대생 이상의 MZ(밀레니얼+Z) 세대가 100억원 이상의 초고가 주택을 사들이는 등 ‘영앤리치’ 바람이 불기도 했다.