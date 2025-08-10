[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구·경북 이랜드리테일은 여름 시즌을 맞아 전 지점에서 ‘여름마감 가격마감 이득위크’ 행사를 진행한다고 10일 밝혔다.

이번 행사는 오는 13일부터 19일까지 전국 이랜드 리테일 전 지점에서 동시에 열린다.

매년 여름철마다 진행하는 정기 프로모션의 일환으로 전국 공통 쿠폰 이벤트, 지점별 특화 사은행사, 다양한 생활·패션·식품 특별 할인전 등이 펼쳐진다.

전국 공통 사은프로모션으로 오는 12일 오후 6시부터 13일까지 ‘8월 파이널 쿠폰’ 이벤트가 진행된다. 이랜드 이멤버 앱을 통해 5000원 쿠폰을 다운로드할 수 있다.

수성점에서는 오는 13일 단 하루, 패션관에서 20만원 이상 구매 시 스타벅스 1만원권을, 패션·모던·식품관에서 10만원 이상 구매 고객에게는 롤링핀 베이커리 또는 더카페 5000원권을 증정한다.

지하 2층 바이킹 스크린 파크골프 오픈 기념 4층 골프 브랜드에서 5만원 이상 구매한 고객 대상 파크골프 18홀 이용권도 선물한다.

인기 브랜드가 참여하는 최종가 여름특가전이 쇼핑점과 수성점에서 진행된다.

쇼핑점에서는 여성의류 사계절 상품전, 캐주얼 브랜드 여름 특가전을 만날 수 있다. 수성점에서는 이헌영 단독 사계절 상품대전, 슈펜 시즌오프전, 헤이린뉴욕 핫썸머 특별전, 아동 래쉬가드 세트 특가전 등을 선보인다.

동아쇼핑, 수성, 강북, 구미점 등 식품매장에서는 ‘퇴근런’ 타임세일, 킴스클럽 수입식품 컬렉션, 2득템 행사, 오프라이스 및 애슐리 상품 특가전 등이 마련됐다.

NC엑스코, 경산점 등 대경권 전 지점 모던하우스에서는 여름마감 테마세일과 함께 저속노화 주방템, 베딩·배개 시리즈, 조리용기 세트 등 인기 생활용품 할인을 진행한다.

이랜드리테일 관계자는 “올해도 다양한 브랜드와 고객 맞춤형 사은행사, 초특가 상품전을 통해 여름 시즌 이득을 극대화할 수 있도록 준비했다”며 “전국과 지역을 아우르는 프로모션을 통해 폭넓은 혜택을 제공할 것”이라고 말했다.