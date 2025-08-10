호남대, ‘총장배 고교최강전’ 챔피언에 ‘한국게임과학고’

광주공고 꺾고 우승 트로피 차지 대회 MVP에 김대성 선수 차지

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 호남대학교(총장 박상철)가 지난 8일 이스포츠아레나에서 개최된 ‘2025 호남대 총장배 고교최강전’ 결승전에서 한국게임과학고(팀명:ReSunZ)가 광주공고(팀명:TGC)를 2대 0으로 꺾고 우승 트로피를 차지했다.

전국 고등학교 재학생들이 발로란트(VALORANT)로 e스포츠 왕좌를 가린 이번 대회에는 총 32개팀에 총 160명(예비팀 6팀 30명)이 참가를 신청, 7월 29일과 30일 이틀에 걸쳐 두 개조로 나뉘어 온라인 조별 예선을 진행했다.

결승전에 앞서 진행된 3, 4위전에서는 인천영종고(팀명:MARU RK)가 3위를 차지했고, 음성고(팀명:DGA)은 4위로 대회를 마감했다.

2025 고교최강전 대회 MVP는 한국게임과학고 김대성 선수가 선정돼 상금 20만원의 경기력 향상 지원금을 받았으며, 우승팀은 트로피와 부상으로 상금 1백만원을, 준우승팀은 70만원, 3위팀과 4위팀은 각각 50만원과 30만원을 받았다.

국내 유일의 6년 연속 AI특성화대학 국가서비스대상을 수상한 호남대학교는 2020년 국내 4년제 대학 최초로 e스포츠산업학과를 신설했으며, 2021년 문화체육관광부와 광주광역시의 광주이스포츠교육원 위탁 운영기관으로 선정됐다.