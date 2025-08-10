AI 1·2단계 사업 연계로 유치 경쟁력 강조

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주시가 국가AI(인공지능)컴퓨팅센터 3차 공모가 조만간 재개될 것으로 보인다. AI중심도시를 슬로건으로 내건 광주시도 대기업 접촉 등 발빠르게 움직이고 있다.

10일 광주시에 따르면 현재 3곳 이상 기업이 국가AI컴퓨팅센터 입지로 광주를 검토 중이며, 구체적인 협의를 이어가고 있다.

국가AI컴퓨팅센터 구축 사업은 정부와 민간이 공동 출자해 2027년까지 1엑사플롭스(EF)급 AI 데이터센터를 비수도권에 조성하는 대형 프로젝트로, 총사업비는 약 2조5000억원에 달한다.

과학기술정보통신부는 앞서 1·2차 공모를 진행했으나 정부가 과반 지분(51%)을 보유하는 구조로 민간 자율성이 제한되고, SPC 청산 시 매수청구권 조항 등 투자 리스크가 크다는 판단에 기업들이 응모하지 않았다.

이에 정부는 기업 의견과 금융권, 공공기관 의견을 종합해 공모 조건을 일부 완화, 8월 말∼9월 초 국가AI위원회 의결을 거쳐 재공모할 것으로 관측된다.

강기정 광주시장은 지난 1일 이재명 대통령과의 간담회에서 “속도와 집적이 가장 중요한 AI 산업의 특성을 고려해 현 AI집적단지 인근에 국가AI컴퓨팅센터 유치를 준비하고 있다”며 “지난 6월 유찰된 국가AI컴퓨팅센터 공모사업도 신속히 추진해 달라”고 요청한 데 이어 본격적인 유치 준비에 착수했다.

광주시는 당장 입주가 가능해 센터를 운영할 수 있는 부지와 전력 인프라를 갖춘 점을 장점으로 내세워 3곳 이상 기업과 협의를 이어가고 있다.

특히 AI 1단계 사업 성과로 인공지능 관련 기업이 집적돼 있고, 인재 양성 인프라도 갖춘 점을 적극 어필하고 있다.

여기에 AI 2단계 예타 면제 등으로 6000억원 규모의 사업이 추진되고 AI지식산업센터 건립까지 이뤄지면 향후 AI집적단지로 지정돼 국가 차원의 지속적인 지원이 가능하다고 보고 있다.

또 서남권 재생에너지 접근성이 우수하고, AI컴퓨팅센터 사업 추진 기업의 가장 큰 애로사항인 수요처 확보도 AI 2단계 사업 등을 통해 담보할 수 있을 것으로 전망된다.

광주시는 이번 공모 주체가 지자체가 아닌 기업인 만큼, 다수 기업이 컨소시엄을 구성해 국가AI컴퓨팅센터 입지를 광주로 정하고 응모하도록 유치전에 만전을 기할 방침이다.

최태조 광주시 인공지능산업실장은 “AI 산업이 집중된 광주시는 다른 경쟁 지역에 비해 관련 인재를 확보하기 쉽다는 장점도 있다”며 “정부의 공모가 재개될 것으로 예상됨에 따라 광주의 장점을 어필해 기업들이 광주를 국가AI컴퓨팅센터 입지로 선정하게 하겠다”고 밝혔다.