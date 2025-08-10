이상일 시장, “시민들에게 즐거움 드리고 사랑 받는 복합스포츠문화공간으로 자리잡아“ 용인시 산책앱 ‘걸어용’ 인기 명소 1위로 꼽혀…3698권 양서 갖춘 북카페 인기

[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]용인특례시(시장 이상일)는 ‘SERI PAK with 용인’에서 8월부터 다채로운 프로그램이 가동된다고 10일 밝혔다.

지난 5월 13일 옛 용인종합운동장 메인스탠드를 리모델링해 개관한 이 공간은 연면적 1737㎡ 규모로 1층 카페, 2층 박세리 기념관, 가상스포츠 체험실, 북카페, 3층 세미나실 등 다양한 문화·체육 시설을 갖추고 있다.

시에 따르면 8~9월에는 박세리 전 대한민국 여자골프 국가대표팀 감독의 삶과 나눔 철학을 주제로 한 토크콘서트, 시민 참여 음료 만들기 체험 등이 진행된다. 골프 인재를 발굴하고 육성하기 위한 ‘SERI 골프 아카데미’도 가동된다. 다음달 1일 시청에서 열릴 양성평등의 날 기념식에선 박세리 전 감독의 특강이 예정돼 있다.

오는 11월 1일에는 박세리 전 감독이 참여하는 ‘SERI PAK with 용인 Par-Tee(골프 용어인 Par와 Party를 결합)’ 행사가 열린다.

이날 행사에는 골프를 비롯한 여러 종목의 스포츠 스타들이 함께 참여해 자선경매를 진행한다. 시민들이 함께 즐길 수 있는 골프 퍼팅 챌린지, 골프 체험존, 피크닉 공간, 푸드트럭존 등 다채로운 체험 프로그램도 마련될 예정이다.

박세리 전 감독은 지난 6월 ‘SERI PAK with 용인’에서 열린 ‘뻔뻔한 바다 진로뮤지컬’ 발표회에 참여해 청소년 진로교육 프로그램을 함께한 바 있다.

박 전 감독과의 협약을 통해 ‘SERI PAK with 용인’을 개관한 이상일 용인특례시장은 “스포츠와 문화 프로그램으로 시민들에게 즐거움을 드리기 위해 오픈한 복합스포츠문화공간이 시민들의 많은 사랑을 받고 있다는 평가가 나오고 있다”며 “이곳이 골프 인재 양성을 위한 거점 뿐 아니라 세미나, 공연 등을 통해 문화를 향유할 수 있는 공간, 시민들과 관광객들에게는 휴식처가 되는 복합문화 공간으로 자리 잡도록 시와 박 전 감독 측이 힘과 지혜를 모을 것”이라고 말했다.

시는 ‘SERI PAK with 용인’이 시민들에 휴식과 여유, 교양을 주는 공간으로 활용될 수 있도록 지원해 왔다.

시는 이곳 북카페에 총 3698권의 도서를 지원해 시민들이 독서를 통한 교양생활을 할 수 있도록 해서 시민들의 큰 호응을 얻고 있다.

시가 직접 개발해 지난 5월부터 운영 중인 산책 앱 ‘걸어용’에서는 ‘SERI PAK with 용인’이 시민들이 가장 많이 찾은 인기 명소 1위로 선정됐으며, 시민들이 편안하게 독서와 휴식을 즐길 수 있도록 총 3698권의 도서를 지원한 북카페도 큰 호응을 얻고 있다.