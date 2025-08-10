11~14일 식품위생감시원 등 42개반 합동 점검...적발시 관용 베풀지 않기로

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 여수시는 최근 음식점에서 발생한 남은 반찬 재사용 사례에 대해 강력한 행정처분과 함께 무관용 원칙을 적용해 엄정 대응에 나서기로 했다.

10일 여수시에 따르면 시내 모 식당에서 남은 반찬을 재사용하는 행위가 적발됐고 앞서 나 홀로 식사 중인 손님에게 면박을 주고 일부 호텔에서는 직원 실수로 객실수건 대신 걸레를 비치하는 등 지역 이미지가 실추됐다.

이에 여수시는 논란이 되고 있는 해당 업소에 대한 위생점검과 식품위생법에 따른 행정처분을 실시하고, 모든 음식업소를 대상으로 대대적인 위생 상태 및 친절도를 집중 점검한다.

점검은 11일부터 14일까지 보건소와 소비자식품위생감시원 등 42개 반 84명이 참여하는 합동점검으로 진행된다.

주요 점검 사항은 ▲남은 음식 재사용 금지 준수 ▲식재료 보관 및 유통기한 준수 여부 ▲주방 청결 상태 ▲종사자 개인 위생관리 등이다.

아울러 시는 위생불랑·불친절 민원업소를 ‘중점관리업소’로 지정해 특별 관리하고, 친절 응대, 1인 혼밥 식탁 마련, 1인 방문 시 2인분 주문 강요 금지 등 친절 서비스 향상 교육도 병행해 음식문화 수준을 전면 개선할 계획이다.

시 관계자는 “위생불랑 업소에 대해서는 무관용 원칙으로 엄정히 대응할 것”이라며 “이번 대대적인 위생 및 친절 점검을 통해 음식문화 전반의 신뢰 회복과 관광 이미지 개선에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.