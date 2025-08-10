트럼프, 제재카드로 양보 얻어낼지 주목 푸틴 지연전술 타개 못하면 또 빈손 우려

도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 15일(현지시간) ‘알래스카 회담’에서 4년째 이어지고 있는 우크라이나 전쟁을 끝내는 방안이 도출될 수 있을지 주목된다.

이번 회담은 1월 시작된 트럼프 집권 2기 첫 미러 정상회담이자, 2022년 2월 러시아의 우크라이나 전면 침공 이후 처음 열리는 미러 정상의 대면 회담이다.

백악관 복귀 이후 우크라이나 전쟁 종전을 위해 트럼프 대통령이 추진해온 ‘중재 외교’의 진퇴 고비인 동시에, 3년 6개월 가까이 이어진 전쟁이 수습 국면으로 들어갈지 여부에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.

관건은 우크라이나가 빠진 채 열릴 것으로 보이는 이번 회담에서 우크라이나가 수용을 검토할 수 있는 휴전 방안이 마련될지 여부다.

현재 푸틴 대통령은 2014년 이미 강제병합한 크림반도는 물론이고, 돈바스로 불리는 우크라이나 동부의 도네츠크와 루한스크 등을 러시아 영토로 인정하면 휴전하겠다는 입장인 것으로 전해지고 있다.

돈바스 전황의 경우 현재 러시아가 루한스크를 완전 점령한 뒤 현재 도네츠크도 대부분 장악하고 있는 가운데, 우크라이나군은 도네츠크 서부의 주요 도시를 방어 거점으로 삼아 버티고 있다.

우크라이나와 영국·독일·프랑스 등 유럽국가들은 우크라이나가 일정 지역에서 철수하면 러시아도 다른 지역에서 철수해야 한다는 상호성의 원칙과 함께, 우크라이나가 영토 일부를 러시아에 내 줄 경우 우크라이나의 북대서양조약기구(NATO·나토) 가입과 같은 확고한 안전보장 장치가 수반돼야 한다는 협상 원칙을 마련했다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.

러시아와 우크라이나 양측간에 접점을 찾기 쉽지 않아 보이는 터에 우크라이나가 빠진 상황에서 열릴 것으로 보이는 이번 회담이 돌파구로 연결되기는 쉽지 않을 것이라는 관측이다.

국제형사재판소(ICC)의 체포영장이 발부된 가운데, 서방의 배척을 받아온 푸틴 대통령으로선 이번 회담을 위해 10년만에 미국 땅을 밟게 된다는 점에서 회담을 고립에서 탈출할 기회로 삼으려 할 수 있다는 예상도 나온다.

결국 트럼프 대통령이 얼마나 푸틴 대통령을 강하게 압박할 것인지가 협상 성과를 좌우할 전망이다.

트럼프 대통령은 백악관 복귀 후 한동안 친러시아로 치우친 중재 외교를 편다는 평가를 받다 최근 어느 정도 균형을 맞추는 모습을 보여왔다.

지난 6일, 러시아산 석유 수입을 이유로 인도에 대해 25%의 추가 관세를 부과(3주후 시행)하는 행정명령에 서명한 것도 러시아의 돈줄을 압박하는 의미가 있었다.

러시아의 은행에 대한 제재, 러시아산 에너지의 또 다른 주고객인 중국에 대한 추가 관세 부과 등 추가적인 압박 카드가 트럼프 대통령의 손에 있는데, 결국 그것을 거론해가며 푸틴 대통령의 양보를 받아낼 수 있을지 관심을 모은다.

미국은 앞서 우크라이나 영토 중 자포리자와 헤르손 지역의 통제권은 우크라이나에 반환할 것을 러시아에 요구해왔는데, 트럼프 대통령이 이와 관련한 푸틴 대통령의 전향적 입장을 이끌어 낼 경우 후속 협상은 탄력을 받을 가능성이 있다.

반대로 만약 트럼프 대통령이 별다른 양보를 받아내지 못한 채 푸틴 대통령에게 자기 주장과 함께 지연전술을 쓸 기회만 제공할 경우 ‘푸틴에게 이용당했다’는 지적을 받을 수 있다.

러시아는 벌써부터 트럼프 대통령의 ‘답방’을 통한 트럼프 2기 두번째 미러정상회담까지 거론하며 트럼프 대통령의 ‘대국 외교 본능’(복잡다기한 국제 문제를 강대국간의 담판을 통해 해결하려 하는 것)을 자극하려 하는 듯한 모습을 보이고 있다.

조용직 기자