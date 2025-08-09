[헤럴드경제=문영규 기자] 수단 공군이 서부 다르푸르의 한 공항에 착륙하던 아랍에미리트(UAE) 항공기를 격추시켜 탑승자 40명 전원이 사망하는 참사가 발생했다. 이 항공기에 반군 신속지원군(RSF)의 콜롬비아 용병이 타고 있었기 때문이란 주장이다.

AFP통신 등 외신이 7일(현지시간) 수단 국영TV를 인용한 보도에 따르면 수단 공군은 전날 오전 서부 남다르푸르주 니알라 국제공항 활주로를 기습 공격했다. 이 방송은 착륙 중이던 UAE 항공기가 완전히 파괴됐으며 탑승해있던 콜롬비아 용병 전원이 사망했다고 전했다.

방송은 이 항공기가 반군에 지원될 외국 용병과 군사 장비를 싣고 걸프 지역의 한 공군기지에서 이륙했다고 보도했다. AP통신은 수단군 관계자를 인용해 이 공격으로 콜롬비아 용병으로 추정되는 최소 40명이 사망했다고 전했다.

UAE 정부 관계자는 “근거 없는 주장”이라며 “아무런 증거가 없는 완전한 거짓”이라고 반박했다. 그는 이번 발표가 “계속되는 허위 정보·왜곡 캠페인의 일환”이라고 일축했다. RSF 측은 별도의 입장을 내지 않았다.

수단 정부는 지난 4일 UAE가 RSF를 위해 콜롬비아 용병을 모집하고 자금을 지원했다고 비난했다. 지난 5월에는 RSF 지원을 이유로 UAE를 적성국으로 지정하고 외교 관계를 단절하기도 했다.

수단 정부군은 2년 넘게 이어진 내전 동안 UAE가 RSF에 무기를 지원했다고 주장해왔다. UAE는 이를 전면 부인하고 있다.

수단은 1956년 독립 이후 내전과 정치 불안을 겪고 있다. 지난 2023년 4월 15일 군부 최고지도자 압델 파타 부르한과 RSF 사령관 모하메드 함단 다갈로의 권력 투쟁이 무력 충돌로 번지며 내전이 발발했다. 현재 정부군은 동부·북부·중부 지역을, RSF는 서부 다르푸르 대부분과 남부 일부를 각각 장악한 채 대치 중이다.