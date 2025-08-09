[헤럴드경제=김진 기자] 국민의힘이 8·22 전당대회 합동연설회에서 소란을 일으킨 강성 우파 유튜버 전한길씨에 대해 중앙당 차원의 징계 절차에 돌입했다.

국민의힘은 9일 오전 언론 공지를 통해 “대구·경북 합동연설회를 방해한 전한길씨의 행위에 대해 대구시당, 경북도당에서 행사 및 업무 방해에 대한 중앙당 차원의 엄중 조치 요청이 있었다”며 “당원 전유관(전한길)씨 조사를 서울시당 윤리위원회에서 중앙윤리위원회로 이첩해 징계 절차를 개시하기로 결정했다”고 밝혔다.

이어 “송언석 비상대책위원장은 윤리위 규정 11조에 의거한 신속한 윤리위 소집을 요구했다”며 “더 이상 전당대회에 혼란이 없도록 조속히 결론 내릴 것을 윤리위에 당부했다”고 설명했다.

전씨는 전날(8일) 대구 북구 엑스코(EXCO)에서 열린 합동연설회에서 일부 주자들을 향해 “배신자”를 외치며 일부 당원들과 야유를 주도하는 등 소란을 피웠다. 전씨는 지난 대선 직후 국민의힘에 입당한 사실이 알려졌는데, 전당대회에서 윤석열 전 대통령을 지지하는 후보가 선출되도록 영향력을 행사하겠다는 취지의 언론 인터뷰로 논란이 됐다.

국민의힘 서울시당 윤리위는 앞서 전씨의 입당 후 행적이 당헌·당규에 위배됐는지 여부를 검토하는 절차를 진행 중이었다.