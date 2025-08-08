미술관 사진 특별전 170. 제임스 딘 ‘영원한 젊음’의 배우 즉흥적인 ‘격정’ 연기 그의 덜 알려진 사연

※이 기사에는 제임스 딘 출연의 영화 <에덴의 동쪽>, <이유없는 반항>, <자이언트>에 대한 줄거리 일부가 포함돼 있습니다.

포르쉐 550 스파이더 질주 그게 마지막 될 줄은 몰랐다

[헤럴드경제=이원율 기자] 아, 이제 살겠다.

20대의 젊은 할리우드 배우가 운전대를 쥔 채 씩 웃었다. 그가 모는 독일산 신차, 포르쉐 550 스파이더는 막힘없이 길 위를 질주했다. 엉킨 속을 뚫어주는 이 차의 애칭은 ‘작은 녀석’(little bastard). 놈은 역시 최고였다. 샤프한 은빛 몸체와 묵직한 울림통, 밟다 보면 날아오를 듯한 추진력 등 모든 게 더할 나위 없이 좋았다.

1955년, 9월 30일.

이 배우는 미국 캘리포니아주(州) 살리나스 쪽으로 바퀴를 굴렸다. 그는 하루 빨리 그곳에 도착하고 싶었다. 어서 짐을 던진 뒤 몸풀기에 나서고 싶은 마음이었다. 미친 듯 달릴 수 있는 레이싱 대회, 10월 1~2일로 잡힌 살리나스 로드 레이스. 이는 속도광인 그가 한참을 벼르고 있던 행사였다. 앞서 그는 본인 주연인 영화 <자이언트>의 마지막 촬영을 마쳤다. 그건 고작 며칠 전 일이었다. “촬영 기간에는 모터스포츠를 자제하게. 혹시 잘못돼 다치기라도 하면 작품 자체가 엎어질 수 있어.” 초기 계약 당시, 감독 조지 스티븐스는 그에게 명령 반 부탁 반 어조로 이렇게 말했었다. 차마 모른 척할 수 없었다. 이 때문에 첫 신을 찍은 후부터 레이스는커녕, 제대로 된 드라이브조차 하지 못했다. “오케이. 모든 촬영 끝!” 오, 저 말을 얼마나 듣고 싶었는지.

그는 이날 오후 3시30분께 속도위반 딱지를 뗐다.

시속 90㎞ 제한 구간에서 105㎞로 달린 결과였다. 주체할 수 없이 들뜬 마음을 짐작할 수 있는 기록이다. 이어 4시45분께는 식당 앞에서 잠시 브레이크를 밟았다. 배까지 채운 그는 다시 ‘작은 녀석’에 올라 속도를 높였다.

그러다 오후 5시45분께, 캘리포니아 콜람 근처의 466번 국도.

그는 본인의 포르쉐 쪽으로 오는 포드 한 대를 볼 수 있었다. 포드는 앞 교차로에서 좌회전을 하려는 듯했다. 직후 두 운전자가 각자 차량에서 무슨 생각을 했을지는 알 수 없다. 결과적으로 포르쉐와 포드, 두 자동차는 그대로 서로를 날려버렸다. 쿵 소리가 났다. 그의 ‘작은 녀석’이 하늘로 떠올랐다. 공중에서 핑그르르 돌더니, 포장도로를 가로질러 맥없이 튕겨 나갔다. 겨우 멈춰선 그 차는 구겨진 휴지 조각 같았다.

드디어 모든 촬영을 마친 배우. 부푼 마음으로 쾌주 본능을 일깨우고 있던 그 사람.

그는 갑작스러운 사고가 펼쳐지는 내내 문제의 포르쉐 안에 있었다. 굉음을 들은 사람이 하나둘 몰려왔다. 엉망이 된 은색 차체에서 운전자를 꺼냈다. 예상대로 차만큼이나 처참한 모습이었다. 그는 목이 부러진 채 피를 흘리고 있었다. 몸 곳곳 뼛조각도 으스러진 모습이었다. 구급차가 다급히 왔다. 늘어진 그를 싣고 병원으로 달렸다.

하지만 결과는… 사망.

그의 죽음 소식은 실핏줄처럼 퍼졌다. 미 동부 신문을 시작으로 라디오와 텔레비전, 각국의 유력 매체가 이 뉴스를 퍼날랐다. 모두가 충격에 빠졌다. 그를 따라 세상을 등지고 싶다는 사람이 계속해 나타날 지경이었다. 장례식은 그의 고향 페어마운트에서 열렸다. 수천명이 몰렸다. 지역 역사상 가장 큰 규모의 애도식이었다. 그는 사후에 아카데미상 연기 부문 후보로 올랐다. 그것도 2년 연속 지명됐다. 이는 영화사 최초로 있는 일이었다. 이뿐인가. 그의 비석은 거듭 도둑맞고, 무덤가에 모여 강령회를 여는 행렬도 연달아 적발되고…. 그는 눈을 감은 후에도 기막힌 화제를 몰고 다녔다. 숨진 당시 나이는 스물넷이었다. 주연급으로 나선 영화 또한 세 작품뿐이었다. 그런 그는 어떻게 죽어서도 전설이 될 수 있었을까. 이는 그여서 가능한 일이었다. 그는 제임스 딘이었으니까.

반항의 화신, 부정의 대변자 점퍼와 청바지, 문제아 표상

딘을 단순히 그 시절 할리우드의 잘생긴 배우로만 둘 수는 없었다.

딘은 상징이었다. 1950년대 청년들이 품은 뼛속 깊은 반항심의 화신이었다. 세상의 눈치, 사회의 압박 속에서도 꿋꿋하게 갈 길을 가는 문제아의 표상이었다. 기성세대의 옥죄는 질서를 부정하며 우리만의 개성을 추구한 젊은 층, 비트(Beat)족. 이들은 어른, 즉 기존 정서가 강요하는 정장과 드레스를 벗어 던진 채 스스로 방황을 택한 혼돈의 세대였다. 그런 비트족은 담배를 문 채 악기 봉고(Bongos)를 두드리는 딘을 좋아할 수밖에 없었다. 제 키만한 오토바이에 올라 목숨 건 경주를 하고, 인상 쓴 얼굴로 실존주의 철학자 키르케고르의 ≪공포와 전율≫를 탐독하는 딘을 사랑할 수밖에 없었다. 딘이야말로 우리네 부정의 정서를 예술로 승화하는 대변자로 보였으니.

날카로운 눈빛과 음울한 표정, 투박한 점퍼와 헐거운 청바지.

어느덧 비트족의 모든 지향점이 딘의 태도, 딘의 패션과 취향으로 수렴하고 있었다. 언젠가부터 비트족 상당수가 딘과 자신을 동일시하는 모습도 보였다. 남자든, 여자든 상관없이. 딘이 살아서도, 죽어서도 신화가 된 이유였다.

아버지에게 인정받고 싶었지만… 배우의 길, 마침내 기회를 잡았다

딘은 1931년 2월 인디애나주에서 세상 빛을 봤다.

사내아이가 어른, 특히나 아버지의 인정을 갈구하는 건 본능에 가까울 것이다. 이 과정에서 부자(父子) 사이 유대감이 자연스레 깊어질 가능성도 크다. 하지만 딘은 어릴 적부터 아버지의 인정은커녕, 그의 다정한 눈빛조차 보기 힘들었다. 아버지는 원래도 무딘 남자였다. 그는 아들이 뭘 하든 시큰둥한 표정을 짓던 사람이었다. “저는 아버지를 이해할 수 없었어요. 어떤 사람인지, 목표가 무엇인지. 아버지는 내 입장이 되려고 하지도 않았어요.” 훗날 딘은 아버지에 대해 이렇게 돌아봤다고 한다. 반면 딘은 어머니와는 가까웠다. 어머니는 다정했다. 아버지와 달리 책과 영화, 음악과 공연 등 관심사가 많았다. 딘에게 어머니는 휴식처이자 피난소 같은 존재였다. 하지만, 그랬던 어머니는 갑자기 죽고 만다. 1940년, 겨우 스물아홉 살에. 사인은 자궁암이었다. 당시 딘은 아홉 살이었다. 아버지의 무관심과 어머니의 때 이른 사망. 이는 소년에게 깊은 상처로 남는다. 비트족이 열광하게 될 반항기의 씨앗은 이때부터 움텄으리라.

딘은 고모 부부의 집으로 갔다. 이 또한 무뚝뚝한 아버지의 결정이었다. 이때부터 고모를 ‘엄마’로 부르긴 했지만, 사실상 고아가 된 셈이었다.

고등학생 시절 딘은 웅변과 연극 등 ‘말하고 연기하는’ 모든 분야에 잠재력을 보였다. 어렴풋이 배우 꿈을 꾸던 딘은 이때부터 더 구체적으로 미래를 설계했다.

1949년. 딘은 고등학교를 졸업한 후에야 아버지 집으로 들어갔다.

딘은 산타모니카 시티 컬리지에서 법학을 배웠다. 그러나 1년 뒤, 딘은 그 길을 접고 UCLA로 편입했다. 전공도 연극으로 바꿨다. 포장된 길 말고 비포장도로를 걷기 시작한 딘. 그는 연극 <맥베스>에서 지원자 350명을 물리치고 말콤 역을 꿰찰 만큼 재능을 과시했다. 딘은 그 무렵 펩시 광고에도 출연했다. 광고 제작자는 촬영장에서 곧장 딘의 매력을 알아봤다. 원래 딘은 엑스트라 역할이었지만, 논의 끝에 두 번째로 비중 큰 배역을 소화할 수 있었다고 한다.

현장을 맛본 딘은 이제 그곳에서 연기를 직접 보고 익히고 싶었다. 그래서 UCLA 또한 얼마 다니지 않고 빠져나오는 선택을 했다.

그는 바로 할리우드에 뛰어들었다. 꿈은 빛났지만 현실은 냉혹했다. 딘은 무명 배우였다. 대사 한 줄도 귀한 단역을 전전했다. 딘은 일이 잘 풀리지 않자 다시 고향으로 갈 고민도 했다. 이때, 결정적 기회가 찾아왔다. 드디어 주연급 제안을 받은 것이다. 딘은 그 앞에 놓인 두툼한 시나리오를 볼 수 있었다. 감독은 스타 발굴에 타고난 눈을 가졌다고 평가받는 이, 엘리아 카잔. 그런 그가 구상했던 영화는… <에덴의 동쪽>. 딘의 심장은 종이 위 대본을 읽는 내내 쿵쿵 뛰었다. 1954년 4월 8일. 딘은 로스앤젤레스에서 드디어 촬영에 나설 수 있었다. 이때 그의 나이는 스물셋이었다.

에덴의 동쪽, 이유없는 반항… 자이언트로 연타석 홈런을 치다

①에덴의 동쪽

맙소사. 이 인간은 그냥 칼 트라스크 그 자체잖아!

영화 <에덴의 동쪽> 원작자인 소설가 존 스타인벡은 촬영장에서 딘을 본 뒤 이런 말을 했다. 그토록 깐깐한 그가 이런 찬사를 남길 만큼 딘은 작품에 꼭 맞는 역할을 했다.

<에덴의 동쪽>은 1910년대, 캘리포니아주 사리나스에서 농장을 운영하는 아담 트라스크(레이몬드 메세이)와 두 아들의 이야기가 그리는 작품이다. 아버지 아담은 큰아들 아론 트라스크(리처드 타바로스)와 둘째 칼 트라스크(제임스 딘) 중 아론을 편애하고 칼에게는 거리를 두는 모습을 보인다. 아론은 아버지 앞에서 대체로 고개를 숙이지만, 칼은 늘 대들고 맞서기 일쑤였기 때문이다. 아버지가 칼을 딱딱하게 보는 데는 또 하나 결정적 이유가 있었다. 칼을 낳자마자 떠난 아내, 케이트(조 반 프리트)의 피가 칼에게 더 진하게 흐른다고 믿은 것이다. 하지만, 사실 칼도 형 아론처럼 아버지의 진심 어린 격려를 받고 싶어한다. 그에게 인정받고자 나름의 고민과 시도도 한다. 곤경에 처한 아버지를 돕기 위해 무리해 나서기도 했지만, 그런 그에게 돌려받는 건 질책과 미움뿐이었다. 마음속 깊은 곳이 무너진 칼은 격정을 참지 못한다. 결국, 아버지와 형 모두에게 씻을 수 없는 충격을 안기고 만다.

딘은, 본인 또한 칼처럼 아버지의 마음에 들기 위해 몸부림친 적이 있었다.

그러곤 결국은 사랑도, 마음도 얻지 못했던 경험도 있었다. 딘은 가슴 깊이 고인 눈물을 현장에 녹였다. 딘의 연기 대부분은 즉흥이었다. 딘은 대본 아닌 옛 경험에 몰입했다. 날 것의 감정을 지독할 만큼 솔직하게 내보였다. 연기를 할 때만큼은 딘이 칼 트라스크였고, 칼 트라스크가 딘이었다. 오죽하면 아버지 아담 역의 배우 메세이가 아들 칼 역의 딘에게 ‘진심으로’ 분노와 가여움(감독 카잔에게 찾아가 왜 이런 애를 데려왔느냐는 식의 불만을 토하기도 했다고 한다)을 느낄 정도였다. 딘은 이렇듯 <에덴의 동쪽>에서 고독한 문제아의 모습을 여실히 표현했다. 영화는 개봉과 함께 흥행과 비평에서 모두 성공을 거뒀다. 거칠고 난폭하지만, 알고 보면 그렇게 될 수밖에 없을 만큼 여리고 속 깊은 청년. 그러한 인간과 세대의 상(象) 자체, 딘. 비트족의 교주는 이렇게 탄생했다.

②이유 없는 반항

딘은 연타석 홈런을 치기 위해 다시 타석에 섰다.

딘은 <에덴의 동쪽>과 같은 해, 영화 <이유 없는 반항> 촬영에도 임한다. 딘은 여기서 빨간색 윈드 브레이커에 청바지를 즐겨 입는 소년 짐 스타크 역을 맡는다. 일상에서 방황하는 짐은 자신과 비슷한 처지의 플라토(살 미네오)와 주디(나탈리 우드)와 만난다. 짐은 이들과 가까워지던 중, 일종의 일진 그룹인 버즈 일당도 마주한다. 버즈는 짐에게 위험한 내기를 제안한다. 그 결과, 이들은 절벽에서 자동차 경주를 벌이게 된다. 거기서부터 일이 계속 꼬인다. 누군가는 죽고, 누군가는 쫓기는 상황이 이어진다. 대체 언제부터 잘못된 걸까. 어느 지점부터 어긋났을까. 짐은 토해내듯 울부짖는다. 딘은 <이유 없는 반항>에서 출구 없는 소년의 방황, 뚜렷한 원인을 지목할 수 없는 젊음의 비행(말 그대로 ‘이유 없는 반항’인)을 스크린에 펴발랐다. 가장 사실적으로, 그러면서 가장 낭만적이게.

③자이언트

그리고 딘의 세 번째 작품이자 상영 시간만 200분가량인 대작, 조지 스티븐스 감독의 <자이언트>. 딘은 이 작품 촬영에도 나섰다.

딘은 대지주의 후계자 조던 빅 베네딕트(록 허드슨)의 일꾼, 제트 링크 역을 맡는다. 제트는 빅의 아내 레슬리(엘리자베스 테일러)를 몰래 흠모한다. 이런 가운데 제트는 우연히 자기 목장을 갖게 되는데, 얼마 후 거기서 석유가 나오기 시작한다! 그는 돈을 번다. 엄청나게 번다. 그러다 돈이 쌓일수록 레슬리에 대한 열정 또한 치솟고 있다는 걸 깨닫는다. 본인 또한 이에 혼란스러워하지만, 결국 그 감정을 그만의 방식으로 풀어나가기 시작한다. 많은 순간 무겁고, 위험하게. 이 영화에는 복잡한 주제와 철학이 있었다. 딘은 그것을 풀어가는 과정 중 모성애까지 자극하던 반항아에서, 옴파탈 기질을 가진 불안정한 매력남으로 성장할 수 있었다. 딘은 이처럼 여전히 잠재력을 품고 있었다. 비트족은 물론, 전 세대에 사랑받을 능력의 소유자라는 점도 증명할 수 있었다.

영화도 성공했다.

1956년 10월에 개봉한 <자이언트>는 세계 곳곳에서 3900만 달러를 벌어들인다. 제작비(540만 달러)와 견주면 7배 이상의 흥행에 성공한 셈이다. 딘이 주연급으로 나선 영화는 이 세 편이었다. 딘의 연기 여정은 여전히 몸통 칸에 있는 듯 보였다. 머리 칸, 그리고 꼭대기에 오르기까지의 길은 찬란하고 눈부실 게 확실했다. 겉보기에는 분명 그러했는데…. 딘은 이럴 때, 핑그르르 도는 ‘작은 녀석’ 안에서 죽고 만 것이었다. 갑자기.

사랑 쟁취에는 또 한 번 실패했다 “살기에는 빨랐고, 죽기에는 젊었다”

딘의 죽음은 그의 열애사를 알면 더 서글퍼진다.

아버지, 그리고 여자 친구. 딘은 사랑을 쟁취하는 데 있어 운이 좋지 않은 편이었다. 딘이 스트레스를 푸는 방식은 분명 레이스였다. 하지만 그런 한편, 그는 연애도 꾸준히 하며 굳은 마음을 녹였다. 그 연애 중 상당수는 잘 풀리지 않은 것으로 알려져 있긴 하지만.

그를 스쳐 간 연인 중 가장 유명한 이는 이탈리아 출신 배우, 피어 안젤리였다.

딘이 <에덴의 동쪽>을 찍을 무렵, 안젤리는 인근 현장에서 다른 영화를 촬영했다. 딘과 안젤리는 자연스럽게 서로를 알게 됐다. 이들 사이 나이는 한 살 차. 청춘스타 자질을 갖춘 둘은 죽이 잘 맞았다. 차츰 가까워졌다. 호감 증표로 보석을 주고받기도 했다. 딘과 안젤리는 같이 캘리포니아 해변으로 간 적도 있었다. 둘은 허름한 오두막에 숨은 채 종일 서로에게 장난을 쳤다.

우리는 서로를 완벽하게 이해했어요. 마치 로미오와 줄리엣처럼 함께였어요. (…) 서로를 너무 사랑했기에, 가끔은 손을 잡고 바다로 함께 걸어 들어가고 싶을 때도 있었어요.

안젤리는 당시를 이렇게 회상했다.

이 정도 감정이었으면 결혼해야 하지 않는가. 그러지 못했다.

무엇보다도 안젤리의 어머니가 딘을 싫어했다. 딘의 후줄근한 차림새에 놀랐고, 그가 가톨릭 신자가 아니라는 데 대해 기겁했다. 딘과 함께 일하던 사람들도 둘의 연애를 반기지 않는 모습이었다. 이들 입장에서 딘은 아직 청년이어야 하는 배우였다. 벌써 아버지로 만들기에는 너무 아까운 존재였다. 이런 와중에 안젤리는 약혼식을 발표한다. 그런데, 상대는 딘이 아니었다. 이탈리아계 미국인 가수, 빅 데이먼이었다. 그는 안젤리의 어머니가 바란, 이른바 ‘사회적 조건’에 부합한 상대였다. 안젤리 또한 결국은 안정을 택한 셈이었다. 안젤리는 곧이어 데이먼과 약혼을 넘어 실제 결혼까지 한다. 이때가 1954년, 11월이었다. 당시 몇몇 매체는 졸지에 바람맞은 딘이 식장 건너편에서 오토바이를 타고 있었다고 보도했다. 그녀의 결혼 행진 중 시동을 걸고 일대 도로를 질주했다는 증언도 나왔다. 다만 딘은 “난 그 따위 멍청한 짓은 하지 않았다”고 부인했다.

그리고 10개월가량이 흐른 1955년, 9월27일. 그러니까, 딘이 사고로 죽기 사흘 전.

딘이 이제는 안젤리의 공식 반려자가 된, 데이먼을 만나 “안젤리를 행복하게 해달라”고 말했다는 설이 있다. 또는 데이먼이 먼저 “안젤리는 앞으로 내 아내니 그만 잊어달라”고 요청하고, 딘이 이에 쓴웃음을 지었다는 말도 있다.

딘은 그러고 사흘 뒤 죽었다. 그래서일 것이다. 딘의 죽음에는, 그와 안젤리 사이 비극적 사랑이 영향을 줬으리라는 루머가 거듭 나오게 된 것은.

딘의 유품 속에선 그가 직접 쓴 듯한 교회 결혼식 신청서도 나왔다. 신부 이름을 적는 모든 칸에는 안젤리를 뜻하는 말, ‘피어’(Pier)가 연필로 휘갈겨져 있었다.

딘의 걸작 <이유 없는 반항>과 <자이언트>는 그가 죽은 후 개봉했다.

사람들은 딘이 연기한 반항아 짐 스타크, 옴파탈 제트 링크에 거듭 열광했다. 하지만 정작 이제부터는 딘을, 딘이 연기할 수 있던 수많은 배역도 마주할 수 없었다.

볼 수 없다는 걸 알면 더 간절해진다.

골든 글로브는 딘에게 특별 공로상을 안겼다. 딘은 할리우드 명예의 거리에도 이름을 올렸다. 그가 나온 영화 세 편은 ‘문화, 역사, 미학적 중요성’을 인정받아 미국 의회도서관 내 국립 영화 등록부에 실렸다. 딘은 그렇게 별이자 저항의 상징, 반항아의 우상으로 깊게 새겨질 수 있었다. “그의 취약함, (…) 정체성에 대한 혼란, 사랑받고 싶어하는 간절함. 딘의 연기는 정말 가슴이 아팠다.” 배우 레오나르도 디카프리오는 딘에 대해 이렇게 말했다.

당신은 살아가기에는 너무 빨랐고, 죽기에는 너무 젊었어. 안녕, 안녕.

밴드 이글스는 노래 <제임스 딘>에서 이러한 가사를 썼다. 딘은 본인 뜻과 상관없이 영원한 젊음에 올랐다. 스크린 속 그는 오늘도, 내일도 반항을 하고 있을 것이다. 그것은 참으로 찬란하고도… 아쉽고 안타까운 일이다.

