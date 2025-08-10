미국 내 조선소 노후화·인력 공백 심화 중국 견제 위해 ‘美 조선업 재건’ 판단 ‘마스가’, 해양 방산 중심으로 국내 조선사 협력 가능성

[헤럴드경제=문이림 기자] 미국이 ‘조선업 부활’을 외치며 대규모 재건 프로젝트에 착수했지만, 실질적 수혜는 한국 조선사들이 거머쥘 것이란 기대가 커지고 있다. 노후화된 조선소와 인력 공백으로 독자 경쟁력이 약화된 미국이 군함·상선 건조 경험이 풍부한 한국 기업에 손을 내밀고 있어서다.

실제로 ‘마스가(MASGA, 미국 조선업을 다시 위대하게)’ 프로젝트가 한미 관세협상의 ‘지렛대’로 활용됐다는 사실이 알려지면서 국내 조선주의 주가는 크게 올랐다. 지난달 8일부터 이달 8일까지 최근 한 달 새 한화오션 주가는 53.46%, 삼성중공업은 11.55% 올랐다. HD한국조선해양, HD현대중공업도 각각 13.88%, 19.78%씩 상승했다.

‘마스가’ 프로젝트는 미국 내 신규 조선소 건설, 선박 건조, 유지보수(MRO), 인력 양성 등을 포함하는 종합적인 미국 조선업 재건 사업이다. 이 프로젝트를 도널드 트럼프 미국 대통령이 수용한 배경에는 대중(對中) 견제를 위해 쇠퇴한 미국 조선 산업을 회생시켜야 한다는 계산이 깔려 있다는 분석이 나온다.

美조선업, 산업 기반 붕괴 ‘존재감 無’…韓조선사와 협력 절실

트럼프 미국 대통령은 지난 4월 ‘미국 해양 지배력 회복(Restoring America’s Maritime Dominance)’ 행정명령에 서명하며 쇠퇴한 미국 조선업과 해양 산업 재건에 시동을 걸었다. 미 의회는 같은 달 ‘미국의 번영과 안보를 위한 조선업과 항만시설법(SHIPS for America Act)’을 초당적으로 발의해 향후 10년간 전략 상선단 250척을 새로 건조하겠다는 계획을 밝혔다.

미국이 조선업에 다시 눈을 돌린 배경에는 중국 견제가 있다. 중국은 전 세계 선박의 53.3%를 건조하며 해군 전력 확장에도 박차를 가하고 있다. 해군 함정 수는 올해 말 395척에서 2030년 435척으로 늘어날 전망이며, 같은 기간 미국은 294척에 그칠 것으로 보인다. 김용민 유안타증권 연구원은 “이 시장은 현재 트럼프 행정부가 가장 견제하는 중국에 의해 잠식당한 상태”라고 말했다.

전 세계 조선 시장에서도 미국의 존재감은 사실상 사라진 상태다. 전략국제문제연구소(CSIS)에 따르면 미국의 조선 시장 점유율은 0.1%에 불과하다. 20세기 중반까지 세계 조선 강국이었던 미국은 이제 시설 노후화, 인력 유출, 투자 부진 등으로 민간·해군 조선소 모두 산업 기반이 붕괴됐다.

이에 대응해 미국 국방부는 조선 관련 예산을 증액했다. ‘하나의 크고 아름다운 법안(OBBBA)’에 따라 FY25~34 함정 건조 예산은 기존 3630억달러(48조4050억원)에서 약 8% 증액된 3920억달러(52조9200억원) 수준이다. 알레이버크급 구축함 2척, 버지니아급 핵잠수함 1척의 추가 조달도 포함됐다.

미국이 조선업을 바라보는 시각은 복잡하다. 노동 집약적이라 경쟁력 확보는 쉽지 않지만 중국과의 패권 경쟁을 고려하면 안보 차원에서 결코 포기할 수 없는 분야기 때문이다. 문제는 내수 기반 산업이 이미 회생 불가 수준으로 쇠퇴했다는 점이다. 이를 만회하고 조선업 생태계를 되살리기 위해서는 한국 조선업체들의 협력이 절대적으로 필요하다는 것이 미국의 인식이다.

이 같은 흐름에서 한미 조선 협력 가능성은 트럼프 2기 행정부 출범 후 꾸준히 제기돼 왔다. 트럼프 대통령은 당선 직후인 지난해 11월 윤석열 전 대통령과의 첫 통화에서 “미국 조선업이 한국의 도움과 협력을 필요로 하고 있다”고 말하며 K조선업에 러브콜을 보냈다.

‘마스가’ 수혜 후보군 어디?…해양방산·LNG선까지 시장 확대

한미 조선업 협력에 본격적으로 불씨를 당긴 것은 관세 협상 과정에서 등장한 ‘마스가’ 프로젝트다.

마스가 프로젝트의 수혜 기업으로는 HD현대미포가 거론된다. 미국선박법(SHIPS for America Act)은 향후 10년간 전략 상선단 250척 건조를 명시했다. 원칙적으로 미국산 선박을 요구하지만 필요 시 외국 건조를 예외적으로 허용한다.

미국 전략상선단은 평시에는 상업 화물 및 해군 보급품을 운송하고, 전시나 국가 비상 시에는 군사적·국가적 필요에 따라 신속히 동원되는 상선이다. 이들 선박은 대부분 MR탱커(Medium Range Tanker) 및 RO-RO선(Roll-on/Roll-off Ship)으로 구성된다. 글로벌 MR탱커 시장 점유율 50%, RO-RO선 18%를 보유한 HD현대미포가 대표 후보로 꼽히는 이유다.

다만, 엄경아 신영증권 연구원은 “전략상선단을 외국에 발주할 경우 한국이 유력한 선택지가 될 수는 있겠지만, 그 규모가 크지는 않다”며 “‘마스가’의 지속적인 수요처는 해양방산 시장이 될 가능성이 높다”고 전망했다.

해양방산은 미 해군의 함정 건조는 물론 유지·보수·정비(MRO)까지 포함하는 분야다. 엄 연구원은 “국내에서 완성 군함을 만들어 본 경험이 있는지 여부가 중요하다”고 설명했다. 수혜 기업으로는 HD현대중공업, 한화오션, HJ중공업, SK오션플랜트를 언급했다.

HD현대중공업은 대형 이지스 구축함과 다양한 수상함을 설계·건조하며, 한화오션은 미국 해군 대형 군함 MRO와 건조 시장에 이미 진입했다. HJ중공업은 상륙함·고속상륙정 성능개량 사업을 수행하고 있으며, SK오션플랜트는 하이브리드 추진체계를 적용한 최신 호위함과 고속함 건조에 집중하고 있다.

엄 연구원은 “군수지원함, MRO, 대형 해양방산 협력사업만 고려해도 100억~200억달러(약 13조 5000억원~27조원) 규모의 신규 시장이 열릴 수 있다”고 내다봤다. 미국 해군의 해양 방산 예산은 연간 400억달러(약 54조원)에 달한다.

상선 부문에선 액화천연가스(LNG)선의 수주 확대도 기대된다.

트럼프 대통령은 취임 즉시 ‘에너지 긴급상태’를 선언하며 미국산 LNG 수출 확대를 천명했다. 미국 통상법 301조 개정을 통해 2028년부터는 미국산 선박을 통한 LNG 수출 운송 비율을 일정 수준 이상으로 의무화할 방침이다. 이는 고부가가치 LNG선을 미국 조선소에서 직접 건조하도록 유도하려는 조치지만, 기술력과 건조 역량의 한계를 감안하면 한국 조선사의 참여 가능성이 높다.

한화그룹은 이미 미국 자회사 한화필리십야드를 통해 3500억원 규모의 LNG선을 수주했다. 자회사 넥스트디케이드가 추진 중인 리오그란데 LNG 프로젝트와 연계한 추가 수주 기대감도 커지고 있다.

투자 주체나 기술이전 방식 등 구체적인 협력안은 공개되지 않아 수혜 종목의 직접적인 선별은 시기상조라는 평가도 나온다.

한영수 삼성증권 연구원은 “한미 조선업 협력 프로젝트가 국내 대형 조선사들에 미치는 영향에 대해서는 아직은 조심스러운 입장”이라며 “보도된 프로젝트 규모가 국내 상장 대형 조선사들의 합산 시총을 상회하는 만큼, 협력의 범위는 매우 넓고 프로젝트의 진행 기간이 길 것”이라고 말했다.