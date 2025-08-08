업계 예상 뒤엎고 정부 ‘독자 AI 모델’ 선정 “멀티모달AI 강점…K-제조·유통 최정상으로” “54개 ‘그랜드 컨소시엄’…산업 확장 최적화”

[헤럴드경제=차민주 기자] “30년간 게임을 만들며 구축한 멀티모달(이미지·음성 등 여러 형태의 정보) 데이터를 바탕으로 AI(인공지능) 모델을 제작, 산업 AX(AI 전환)를 적극 지원하겠습니다.” (김건수 NC AI 에이전틱AI 랩 실장)

엔씨소프트가 14년간 묵묵히 지켜온 ‘AI 진심’이 빛을 발했다. 엔씨소프트의 AI 개발 전문 자회사 NC AI가 업계의 예상을 뒤엎고 정부의 ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 프로젝트 정예팀 5곳에 선정됐다.

NC AI는 그간 구축한 고품질 이미지·3D·음성 등 여러 형태의 데이터를 바탕으로 ‘멀티모달 생성용 파운데이션 모델 개발’에 나선다. 이를 제조·유통·미디어 등 산업 분야에 적용, 국내 기업의 AX 속도를 높이겠단 계획이다.

8일 경기도 판교 성남시 엔씨소프트 사옥에서 김건수 NC AI 에이전틱AI 랩 실장은 헤럴드경제와 만나 “국내에서 제대로 된 멀티모달 AI를 공개할 수 있는 기업은 우리뿐”이라며 “3D 및 사운드 생성·음성합성(TTS) 기술은 글로벌 빅테크 수준까지 오른 만큼, 최종 선정까지도 자신한다”라고 했다.

NC AI는 게임사와의 협력을 통해 구축한 고품질 멀티모달 데이터로 승부를 노린다. 김 실장은 “오랜 기간 게임 전문가의 수준에 맞게끔 데이터를 구축하는 과정에서 자연스럽게 고품질 멀티모달 데이터를 보유하게 됐다”며 “고품질 데이터를 활용해 모델을 개발하면, 산업에 바로 적용할 수 있는 형태로 결과물이 나온다”고 했다.

NC AI는 한국 산업 AX를 지원하고자 ▷LLM 모델 개발 ▷멀티모달 모델 개발 ▷데이터 연구 ▷산업별 특화 AI 플랫폼 ‘도메인옵스(특정 도메인에서 AI 운영·자동화·최적화가 가능한 프레임워크)’ 등을 목표로 세우고 컨소시엄을 구성했다.

NC AI 정예팀은 참여 팀 중 가장 많은 산·학·연 기관이 속한 ‘그랜드 컨소시엄’이다. 고려대, 서울대, 연세대, 에이아이웍스, 포스코DX, 롯데이노베이트, HL로보틱스, ETRI, 인터엑스, 미디어젠, 문화방송, NHN 등으로 총 14개 기관이다. 이 외에도 40개의 수요기관이 함께해 총 54개 참여사가 힘을 쏟는다.

김 실장은 “파운데이션 모델의 성능만큼이나 신기술을 산업 현장에 확장·적용하는 것도 중요하다”며 “ETRI·고려대가 LLM 모델, 카이스·서울대·연세대가 멀티모달 모델 개발을 담당하고 포스코DX·롯데이노베이트 등이 플랫폼 구축을 지원하는 등 각 목표에 걸맞게 참여사를 그룹별로 나눴다”고 했다.

특히 플랫폼 구축뿐만 아니라 컨소시엄 내 시스템통합(SI) 기업과의 연계를 통해 산업 AX를 효과적으로 이끈단 계획이다. 김 실장은 “각 업계 톱이라 불리는 SI 기업들이 우리 컨소시엄을 선택했다”며 “NC AI 기술이 공감대를 얻었다는 증거”라고 했다.

NC AI가 주목하는 초기 산업은 ▷제조 ▷유통 ▷미디어다. 국가 AI 경쟁력 제고에 초점을 맞춘 프로젝트인 만큼 국내 굴지의 산업부터 세계 최정상 위치에 오르도록 지원하겠단 방침이다. 김 실장은 “K-제조, K-유통, K-문화 등 국내 산업을 지원하는 과정에서 ‘K-테크’도 주목받을 수 있는 소버린 AI를 만드는 것이 목적”이라고 설명했다.

한편, NC AI는 지난 2011년 엔씨소프트 내 AI 태스크포스(TF)로 시작된 조직이다. 2015년에는 생성형 언어모델 연구 조직 자연어처리기술(NLP) 팀을 꾸리고, 2016년에는 AI 센터로 몸집을 불렸다. 2023년에는 국내 게임사 최초로 프롬 스크래치 방식의 거대언어모델(LLM) ‘바르코(VARCO)’를 선보였다. 프롬 스크래치는 설계부터 학습까지 한 기업이 독립적으로 개발하는 AI 기술을 의미한다.