마이크론 CEO, 최근 한국·일본·대만 다녀가 자사 공장 있는 아시아서 고객사·정부 미팅 이미 美에 270조원 투자, 관세압박 속 여유 ‘대미투자 압박’ 삼성·SK와 HBM4 경쟁구도 “마이크론, 韓 기업에겐 中보다 무서운 존재”

[헤럴드경제=김현일 기자] 미국의 반도체 관세압박을 받는 삼성전자와 SK하이닉스가 도널드 트럼프 대통령의 입만 바라보고 있는 사이 고대역폭메모리(HBM) 시장의 경쟁자인 미국 마이크론 수장은 한국 등 아시아 사업장을 점검하고 돌아간 것으로 전해졌다.

삼성전자와 SK하이닉스가 트럼프 대통령의 추가 투자 압박을 받고 있는 가운데 마이크론은 거꾸로 아시아 지역 임직원들과 고객사를 챙기는 등 상대적으로 여유로운 모습이다.

마이크론은 이미 2000억달러(약 278조원)라는 천문학적인 미국 현지 투자계획을 내놓으며 ‘아메리카 퍼스트(미국 우선)’를 외치는 트럼프 대통령에 보조를 맞추고 있다.

반도체 업계에서는 중국 반도체 기업들의 추격보다 미국 행정부의 노골적인 밀어주기로 엔비디아, AMD 등 미국 반도체 기업들과 합종연횡하고 있는 마이크론의 성장을 더 경계해야 한다는 목소리가 나온다.

대만·일본서 HBM 생산…직접 찾아 HBM4 성과 격려

10일 업계에 따르면 산자이 메흐로트라 마이크론 최고경영자(CEO)는 최근 한국을 비롯해 일본, 대만, 싱가포르, 말레이시아 사업장을 다녀갔다.

메흐로트라 CEO는 직접 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “이번 아시아 여정을 통해 고객사, 공급업체, 각국 정부 지도자, 우리 임직원들을 만났다”고 전했다.

아울러 “6세대 고대역폭메모리 HBM4의 진행 상황과 1γ(감마·6세대 10나노급) D램 공정 확장, 9세대 데이터센터용 솔리드스테이트드라이브(SSD) 확대 성과 등에 대해 격려했다”고 밝혔다.

마이크론은 미국 아이다호주에 본사를 두고 있지만 대부분의 반도체 생산시설은 아시아 지역에 밀집해 있다.

지난 2023년 6월 대만 타이중에 구축한 HBM 공장이 가동 중이며 작년 대만 디스플레이 회사 AUO로부터 사들인 공장 2곳도 HBM 생산시설로 리모델링해 올 하반기 가동을 앞두고 있다.

일본 히로시마와 싱가포르에 짓고 있는 HBM 공장은 내년 가동을 목표로 하고 있다. 말레이시아에 위치한 반도체 후공정 기지도 HBM 생산시설로 재편하는 방안을 검토하고 있다. 한국에는 반도체 제품 영업 및 기술지원 역할을 하는 지사만 두고 있다.

美에 270조원 투자 결단…관세충격 방어

마이크론도 아시아에서 칩을 생산해 수출하는 만큼 반도체 관세 사정권에 있지만 트럼프 행정부는 사실상 마이크론을 예외로 두는 모습이다. 생산시설의 무게중심을 아시아에서 미국으로 빠르게 옮기고 있기 때문이다.

삼성전자·SK하이닉스에 비해 HBM 생산능력이 크게 뒤지는 마이크론은 그동안 아시아를 중심으로 공장을 확장해왔으나 바이든 행정부 들어 자국에 공격적으로 투자하고 있다.

마이크론은 지난 6월 미국 내 메모리 생산에 1500억달러, 연구개발(R&D)에 500억달러 등 총 2000억달러를 투자한다고 발표했다. 이는 바이든 행정부 때 발표한 금액에서 300억달러가 더 늘어난 것이다.

아이다호주 보이시에 건설 중인 1공장은 2027년부터 양산을 앞두고 있으며 최근 AI 메모리 수요가 늘어나자 이곳에 2공장을 추가로 짓겠다고 발표했다. 뉴욕주 클레이에도 4개의 공장 신설을 진행 중이며 버지니아주에 있는 기존 공장도 확장해 생산능력을 끌어올릴 계획이다.

마이크론은 투자가 계획대로 실현되면 미국에서 D램의 40%를 생산하게 될 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령이 반도체 보조금 삭감을 경고한 상황에서도 마이크론이 추가 투자를 결단하자 삼성전자와 SK하이닉스의 대미 투자 부담만 더 커졌다는 우려가 나왔다.

삼성·SK 인력 대거 스카웃…사업 경쟁력 급성장

트럼프 대통령이 반도체 품목관세 100% 부과 계획을 내놓은 다음날인 지난 7일(현지시간) 하워드 러트닉 미국 상무부 장관은 폭스비즈니스와의 인터뷰에서 “TSMC는 애리조나에 2000억달러 규모의 투자를 발표했다. 마이크론은 아이다호와 뉴욕에 2000억달러를 투자한다”며 이들 기업에 대해선 관세가 부과되지 않을 것임을 시사했다.

반면, 삼성전자·SK하이닉스의 미국 현지 투자규모는 마이크론에 크게 못 미친다. 삼성전자가 미국 텍사스주 테일러시에 최첨단 파운드리(반도체 위탁생산) 공장을 짓기로 하면서 약속한 투자금액은 370억달러(약 51조3600억원)다.

SK하이닉스는 인디애나주 웨스트라피엣에 38억7000만달러(약 5조3700억원)를 들여 올해 하반기 AI 메모리용 첨단 패키징 공장 건설을 시작한다.

마이크론은 투자뿐만 아니라 차세대 HBM 기술 경쟁에서도 빠르게 존재감을 키우고 있다. 올 3월 5세대 제품인 HBM3E 12단의 대량 양산을 시작했다고 밝힌 지 3개월 만인 지난 6월 HBM4 12단 샘플을 출하하며 SK하이닉스 추격 속도를 높였다.

여기에 같은 미국 기업인 엔비디아와 AMD가 마이크론의 HBM3E 12단 제품을 사들이면서 자국 내 견고한 ‘HBM 동맹’을 구축하고 있는 점도 강점으로 꼽힌다.

반도체 업계 관계자는 “우리 기업을 위협하는 요소로 중국 CXMT나 YMTC의 추격을 많이 지목하지만 더 무서운 존재는 마이크론”이라며 “중국과는 아직 기술 격차가 있지만 마이크론은 삼성전자와 SK하이닉스에서 근무하던 인력들을 대거 데려간 이후 빠른 속도로 치고 올라오는 상황”이라고 말했다.