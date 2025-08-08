[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 여수광양항만공사(YGPA)는 세계 1위 선사 MSC의 북유럽행 컨테이너 정기선 서비스 알바트로스(Albatros)가 광양항에서 유럽, 미국 동부까지 연결되는 ‘세계 일주’ 서비스로 확대 운항된다고 8일 밝혔다.

YGPA에 따르면 광양항은 현재 중남미, 유럽, 아시아 등 전 세계 100여개 항만으로 연결되는 서비스를 제공하고 있으나 미국 동부항만 직항 서비스는 이번이 처음이다.

알바트로스 서비스에는 1만 6000TEU급 컨테이너선 17척이 투입되며, 개편 후 기항지는 광양-닝보-옌톈-싱가포르-펠릭스토우(영국)-런던게이트웨이(영국)-브레머하펜(독일)-그단스크(폴란드)-브레머하펜(독일)-뉴욕(미국)-찰스턴(미국)-톈진-대련-광양 순이다.

개편 후 첫 항차 선박인 MSC 베런자이르(Berangere)호는 이달 15일 그단스크항을 떠나 60일 후인 10월 중순 경 광양항에 입항할 예정이다.

스위스 선사 MSC는 전 세계 선복량의 20.7%를 점유하는 세계 1위 선사로, 공사는 작년 MSC의 스위스 제네바 본사와의 협의 끝에 알바트로스 서비스 유치에 성공한 바 있다.

공사 관계자는 “뉴욕항은 미국 동부 최대의 항만으로 글로벌 선사들이 주로 기항한다”며 “물동량 뿐만 아니라 항만 네트워크 확장 측면에서도 매우 큰 의미가 있다”고 전했다.