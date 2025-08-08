[헤럴드경제=장연주 기자] 신혼 때부터 바람피운 남편을 용서했다가 뒤늦게 이혼할 경우, 과거 외도 행위도 이혼 사유로 삼을 수 있을까. ‘바람 피우면 전 재산을 주겠다’는 각서까지 써놓고 또 다시 불륜을 저지른 남편이 ‘각서는 무효’라고 주장해, 각서의 효력이 없는지, 이혼할 경우 재산분할이나 위자ㄹ료를 얼마나 받을지 궁금하다는 아내의 사연이 전해졌다.

8일 YTN 라디오 ‘조인섭 변호사의 상담소’에서는 결혼 13년차 여성 A씨 고민이 소개됐다.

A씨는 고등학교 선배인 남편과 결혼했지만, 남편은 신혼 때부터 바람을 피우기 시작했다고 한다.

하지만 A씨는 가정을 지키고 싶어 매번 삼남매를 끌어안고 ‘이번이 마지막이겠지’라고 스스로를 다독이며 남편을 용서했다.

결국 A씨는 남편에게 ‘앞으로 한번만 더 외도하면 지금까지 모은 재산을 아내에게 넘긴다’는 내용의 각서를 받았다. 남편은 “잘못을 인정한다”며 각서에 자필로 서명한 뒤 인감도장까지 찍었다.

하지만 몇년 뒤 남편은 또 다시 불륜을 저질렀고, A씨가 이혼을 요구하자 남편은 태도를 바꿨다고 한다.

남편은 “예전에 썼던 각서는 그냥 한 말이기 때문에 무효”라며 “모든 재산은 내 명의로 돼 있어, 당신이 주장할 권리는 없다”고 주장했다.

A씨는 “남편이 회사 동료와 바람피운 사실을 안 순간 ‘이제는 정말 모든 걸 끝내야겠다’는 생각밖에 들지 않았다”며 “남편이 직접 서명한 각서는 정말 아무 효력이 없는지, 만약 이혼한다면 재산분할이나 위자료를 얼마나 받을 수 있는지 궁금하다”고 물었다.

이에 정두리 변호사(법무법인 신세계로)는 “배우자 부정행위로 인한 이혼 청구권에는 소멸시효가 있다”며 “A씨는 현재 시점을 기준으로 2년이 지난 남편 외도를 이혼 사유로 주장할 수 없다”고 밝혔다.

다만 “A씨 남편은 결혼하고 13년간 지속해서 바람을 피웠다. A씨는 참다 참다 이혼을 결심한 것”이라며 “남편이 혼인기간에 부부로서 정조 의무를 지키지 않았고, 상습적 외도가 쌓여 신뢰를 잃으면서 혼인 관계가 파탄됐다. A씨는 최근 2년 내 외도뿐만 아니라 과거부터 이어진 외도를 모두 묶어 ‘혼인 파탄’을 이유로 이혼을 청구할 수 있다”고 설명했다.

정 변호사는 또 각서에 대해 “재산분할과 위자료 판단할 때 A씨에게 매우 유리한 증거”라며 “각서 내용 그대로 ‘모든 재산’을 A씨에게 넘기도록 법원이 강제할 가능성은 작지만, 남편이 유책 배우자라는 게 입증되기 때문에 법원은 각서가 없었을 때보다 A씨 기여도를 높게 평가할 것”이라고 조언했다.

A씨가 궁금해하는 재산분할에 대해서는 “민법상 재산분할은 부부가 혼인 중 공동 노력으로 형성한 재산을 이혼할 때 각자 기여도에 따라 나누는 제도로, 누구 명의인지는 크게 중요하지 않다”며 “가사노동도 재산 형성에 대한 명백한 기여로 평가되는 만큼, A씨가 13년간 가사와 삼남매 육아를 했기 때문에 재산분할을 받을 수 있다”고 말했다.

정 변호사는 특히 “최근 부정행위 위자료가 예전에 비해 소폭 상승했다”며 “A씨 남편이 각서를 쓰고도 외도를 반복한 것은 악의적 행위이므로 위자료 액수가 더 높아질 것”이라고 전망했다.