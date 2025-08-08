영화 ‘야당: 익스텐디드 컷’ 삭제영상 15분 추가…러닝타임 137분 ‘야당’ 강수서 ‘검사’ 관희로 화자 변화 “미처 다하지 못한 검사의 이야기 담아”

“나는 대한민국 검사입니다.” 까만 화면을 타고 흐르는 자기소개가 이윽고 비춰진 갑갑한 현실과 극적인 대비를 이룬다. 서류뭉치를 한아름 들고 검사실로 들어서는 검사 구관희(유해진 분). 잡범 사이를 비집고 겨우 자리를 찾아 앉고 나니 눈 앞에 펼쳐진 풍경에 한숨이 절로 나온다. 사무실에 득실거리는 약쟁이들이 같은 공간에 공생하는 바퀴벌레와 다르지 않아 보인다.

그의 현실은 박멸이 어려운 마약 잡범 방역 기사 노릇 중인 10년 차 검사. 그의 목표는 서울중앙지검 특수부장이 되는 것이다. 약쟁이만 때려잡다가 옷 벗는 결말은 원하지 않는다. 관희는 권력의 변두리에서의 탈출을 꿈꾸며, 목표를 향한 발차기를 시작한다. 그는 징그러운 바퀴벌레 사이에서 찾은 이강수(강하늘 분)에게서 권력의 상층부로 올라갈 ‘기회’를 발견한다. 강수는 나에게, 나는 강수에게 필요한 인물이라는 것. 모든 것의 시작은 관희였다.

‘야당(마약 수사 브로커)’이 된 강수의 지원으로 조금씩 권력의 사다리를 밟고 올라가는 관희. 생존을 위한 발버둥인 듯, 권력을 향한 야망인 듯, 위만 보며 내달리는 한 정치 검사의 집요하고 질긴 이야기가 시작된다. 지난 6일 개봉한 영화 ‘야당: 익스텐디드 컷(사진)’ 이야기다.

‘야당’이 여름 극장가에 돌아온다. 지난 4월 개봉해 337만명의 관객을 동원한 이 영화의 확장판이다. 삭제 영상이 15분 추가되며 총 러닝타임은 137분. ‘야당: 익스텐디드 컷’은 늘어난 분량만큼이나 서사의 밀도를 더하며 기존 ‘야당’과는 또 다른 맛으로 뜻밖의 신선함을 불러일으킨다.

‘야당: 익스텐디드 컷’은 관희를 화자로 내세우며 강수가 화자였던 본편과는 처음부터 다른 궤적을 그린다. 관희를 맡은 배우 유해진은 이번 확장판 제작을 위해 모든 내래이션을 새로 녹음한 것으로 알려졌다. 황병국 감독은 “(야당에서) 미처 다하지 못한 검사에 관한 이야기를 관희라는 캐릭터를 통해 더욱 입체적으로 보여주기 위해 기획했다”고 했다.

‘마약판’을 발판으로 삼아 더 높은 곳에 오르려는 검사, 마약 수사를 뒤흔드는 브로커 ‘야당’, 마약 범죄 소탕에 모든 것을 건 ‘형사’가 서로 다른 목적을 가지고 얽히고설키며 벌어지는 이야기. 영화를 지탱하는 세 축 중에서 ‘야당: 익스텐디드 컷’은 검사의 시선과 욕망을 따라가며 ‘아는 이야기’를 마치 새로운 이야기처럼 써 내려간다.

권력 뒤에서 벌어지는 범죄의 연결고리는 관희의 시선 아래 더욱 선명해졌다. 대선을 앞두고 정치 공작을 벌이는 정치권·검찰·언론의 ‘검은 커넥션’도 마찬가지다. 관희의 머릿속에서 만들어진 계획이 이야기 전체로 퍼져 각 인물에게 닿게 되는 과정도 더 뚜렷하게 보인다. 누군가는 그의 말 한마디에 약에 중독되고, 누군가는 그의 전화 한 통에 목숨을 잃으며, 누군가는 업(業)을 빼앗긴다.

‘야망’과 ‘배신’의 주체가 극을 이끌면서 영화가 가진 범죄 장르 특유의 ‘진한 맛’은 배가 된다. 한 정치 검사의 ‘칼춤’에 요동치는 사건과 인물은 권력의 무서움과 그릇된 욕망을 강하게 부각시킨다.

각 등장인물이 가진 서사의 밀도가 높아진 점도 눈에 띈다. 영화는 관희의 내래이션을 통해 그의 내면으로 곧장 깊게 파고들어 야망에 가려진 인간적 고민과 권력의 유혹까지도 끄집어낸다.

관희 뿐만이 아니라 강수와 형사 오상재(박해준 분), 그리고 마약 스캔들에 휘말린 배우 엄수진(채원빈 분), 강수의 가까운 조력자인 고창락(임성균 분) 등 작중 사건의 키가 되는 인물들의 서사까지 보강해 캐릭터에 대한 몰입도를 높인다.

마약 중독 현장은 더욱 적나라하게 묘사했다. 수위는 한층 더 높아졌다. 어떻게 마약이 한 사람을, 더 나아가 한 사회를 망가트릴 수 있는지에 대한 경고의 메시지다. 마약판 은어에 대한 자막 설명이 더 해져 관객의 이해를 돕는다.

첫 내래이션과 수미상관을 이루는 영화 말미의 내래이션이 2시간 넘게 이어진 관희의 서사에 마침표를 찍는다. 세상을 제 손으로 주무를 수 있을 것 같았지만, 그 역시도 한낱 유한한 권력일 뿐이다. 황 감독은 "권력의 욕망과 몰락을 더 강하게 부각시키는 것이 목표였다"고 했다. 여전히 시원하고 통쾌하지만, 씁쓸함은 남는다. 기존 '야당'에서는 느끼지 못한 또 다른 맛이다.