27.5%에 獨차협회 “약속 이행하라” 미·EU 공동성명도 트럼프 승인지연 日도 “기존관세+상호 15%” 비상에 경제재생상 “美, 수정약속”…시기미정

도널드 트럼프 미국 행정부가 7일(현지시간)부터 국가별로 조정된 ‘상호관세’를 본격 시행한 가운데 교역국 사이에서 혼란이 가중되고 있다. 이미 협상을 타결한 국가에서도 무역 합의 내용에 대한 이견이 속출하는 등 불확실성이 고조되는 양상이다.

유럽연합(EU)의 경우 지난달 무역합의에서 약속한 자동차 관세 15% 인하는 아직 이뤄지지 않고 있다. 일본 역시 상호관세가 ‘일괄 15%’가 아닌 ‘기존 관세+15%’로 매겨질 가능성이 있어 수정을 요구해 약속을 받아냈으나 구체적인 시기는 미정인 상태다.

▶EU, ‘올 클루시브’ 15％ 관세율 합의…트럼프 행정명령서 누락=올로프 길 EU 집행위원회 무역 대변인은 이날 정례브리핑에서 ‘미국 측에서 자동차 관세율을 27.5％에서 15％로 낮추는 인하 조치를 언제 이행할 것인지 들은 것이 있느냐’는 질문에 “정확한 시점을 말하기 어렵다”고 답했다.

길 대변인은 “미국은 우리의 모든 품목에 대해 15％ 상한선을 적용할 것이라는 분명히 약속했고 그 상한선은 자동차 및 자동차 부품, 의약품, 반도체에도 적용될 것”이라며 “미국이 그런 합의 내용을 가능한 한 빨리 이행하기를 기대한다”고 촉구했다.

앞서 EU와 미국은 지난달 27일 EU의 대미 수출품 대부분에 15％의 관세를 부과하는 것을 골자로 하는 무역 합의를 타결했다.

EU는 미국이 기존 최혜국대우(MFN) 관세율을 중복 적용하지 않는 ‘올 인클루시브’ 성격의 15％ 상한선을 약속했다. 현재 MFN 관세율 2.5％에 품목관세 25％를 더해 총 27.5％ 관세율이 부과되는 자동차도 15％로 즉각 인하하는 방식이다.

하지만 지난달 31일 트럼프 대통령이 서명한 행정명령에는 이 같은 합의 내용이 누락됐다. 이로 인해 상호관세가 발효되기 시작한 이날에도 자동차 관세율은 27.5％로 적용되고 있다.

자동차에 대한 품목관세가 여전히 27.5%로 적용되자 독일 자동차산업협회(VDA)의 힐데가르트 뮐러 회장은 이날 성명을 내고 EU와 미국 간 무역 합의 약속이 즉각 이행돼야 한다고 촉구했다고 로이터통신은 전했다.

항공기를 비롯해 전략적 품목에 상호 무관세를 적용하기로 한 양측간 합의 역시 아직은 시행되지 않고 있다. 길 대변인은 자동차 관세 인하, 상호 무관세 조치 등은 미국 측의 추가적인 행정명령이 필요한 것으로 안다고 설명했다.

양측이 발표하기로 한 무역합의 공동성명 역시 트럼프 대통령의 최종 동의를 기다리는 상태여서 지연되고 있다. EU 고위 당국자는 앞서 지난 5일 기자들과 만나 “공동성명이 90∼95％ 완료됐다”면서도 미국 측의 반응을 기다린다는 취지로 말했다.

공동성명은 법적 구속력 있는 문서는 아니다. 다만 무관세 품목, 의약품·반도체 관세율 15％ 적용 여부가 명시될 예정이어서 불확실성을 낮출 수 있다.

▶일본도 일괄 15% 아닌 15% ‘추가’에 비상…수정 약속 받았지만 시기 미정=협상을 타결했지만 상호관세 부과가 시작된 이후 혼란을 겪는 국가들은 EU뿐만은 아니다.

일본은 미국의 대일(對日) 상호관세가 ‘일괄 15%’가 아닌 기존 관세에서 15%를 더한 것으로 매겨지면서 비상이 걸렸다.

워싱턴DC로 급파된 아카자와 료세이 일본 경제재생상은 7일 러트닉 미 상무장관과 3시간, 스콧 베선트 미 재무장관과 약 30분간 협의를 가졌다.

아카자와 경제재생상은 이날 “미국 정부가 상호관세의 대통령령을 수정해 일본을 (EU와 함께) 세부담 경감 조치 대상에 추가할 것을 약속했다”고 밝혔다. 관세인하분이 반영되지 않아 징수된 관세는 환급해주기로 했다. 일본 정부는 자동차 및 관련 부품 관세 인하 내용도 대통령령에 적시할 것을 요구했다. 다만 아자카와 경제재생상은 수정시기에 대해선 밝히지 않았다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 “미국이 대통령령 수정시기를 판단하고, 관세 환급신청 절차와 시효 등 세부사항은 현 시점에서 알려지지 않았다”고 보도했다.

앞서 일본은 상호관세를 25%에서 15%로 인하하기로 미국과 합의했다. 자동차 관세 역시 총 27.5%에서 15%로 인하하기로 했다. 당시 일본 정부는 상호관세에 대해 기존 세율이 15% 미만인 품목은 일괄 15%로 인상되고, 기존 세율이 15% 이상인 품목엔 새 관세가 추가되지 않고 기존 세율이 유지된다고 설명했다.

그러나 지난달 말 트럼프 대통령이 서명한 대통령령과 이달 6일 공표된 미 연방관보는 EU에 대해서만 해당 내용이 적용된다고 명시하고 있다. 이에 따라 일본의 대미 수출품에는 종전 관세율에 15%포인트의 상호관세가 추가될 수 있다는 우려가 나왔다.

김영철 기자