11일 양국 정상과 주요 재계인사들 참여 예상 HS효성, 베트남에 4억달러 넘게 투자 진행 특검 부담에도 현지 사업 중요성 차원서 검토

[헤럴드경제=박혜원 기자] 조현상 HS효성 부회장이 베트남 권력 서열 1위인 베트남 공산당 서기장과 이재명 대통령, 재계 총수들과의 만찬 참석을 조율 중인 것으로 확인됐다.

8일 업계에 따르면 조 부회장은 오는 11일 또 럼 베트남 공산당 서기장과 이 대통령, 주요 재계 인사들과의 국빈 만찬에 참석 여부를 유력하게 검토하고 있다. 이날 만찬에는 최태원 대한상공회의소 회장을 비롯한 경제 6단체장과 베트남에 생산 기지를 두고 있는 그룹 총수들이 참석할 예정이다.

베트남은 HS효성에게도 주요 사업 거점 중 하나다. HS효성은 베트남 꽝남성에 40헥타르 규모의 생산시설을 갖추고 타이어보강재와 에어백 원단 등을 생산하고 있다. 현재까지 HS효성이 베트남에 투자한 규모는 4억5200만달러다. 지난 2월부터는 탄소섬유 신규 공장도 가동에 들어갔다.

조 부회장은 김건희 특검의 이른바 ‘집사 게이트’ 피의자로 수사를 받고 있지만 베트남 사업의 중요성 등을 고려해 참석을 논의하고 있는 것으로 보인다.

조 부회장은 현재 김건희 여사 일가 ‘집사’로 알려진 김예성 씨가 설립한 회사에 특정 의도를 가지고 투자했다는 의혹으로 김건희 특별검사팀 수사를 받고 있다. 김씨가 몸담았던 렌터카 업체 IMS모빌리티는 지난 2023년 사실상 자본잠식 상태였음에도 184억원을 투자 받았다. 여기에는 HS효성 계열사 4곳이 투자한 35억원이 포함됐다. 이와 관련 조 부회장은 지난 4일 특검에 출석해 소환 조사를 받았다.

이밖에 현재까지 또 럼 서기장과의 만찬 참석 대상으로 오른 인물들은 삼성, 현대자동차, LG, 롯데, 포스코, 한화, HD현대, 신세계, GS, 두산, 효성 등이다.

다만 HS효성 관계자는 “부회장 참석이 아직 확정된 것은 아니며 논의 중”이라고 말했다.

한편, 이번 만찬에는 정원주 대우건설 회장도 참석할 예정이다. 대우건설은 일찌감치 베트남 진출에 나선 상태다.