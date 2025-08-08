- 9일 2026년도 수시 입학 정보 박람회 27개 대학 참여해 1대1 맞춤형 전략 상담

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울시가 오는 9일 대학 입시박람회 및 설명회 ‘수시:로 물어봐’를 개최한다고 밝혔다. 사전 신청을 통해 프로그램에 참여할 수 있으며 일부 프로그램은 행사 당일 현장에서 접수하고 참여할 수 있다. ‘정보 격차 해소’라는 취지에 맞춰 서울런 이용자에게는 우선 참여 기회를 부여한다.

서울시청(8층 다목적홀)에서 열리는 박람회에는 연세대·경희대·인하대·경인교대 등 수도권, 비수도권 4년제 대학 총 27곳이 참여한다. 수험생은 최대 2개 대학을 선택해 상담받을 수 있다. 대학별 입학사정관이 20분간 1대1 맞춤형 상담을 통해 개인별 전형 전략을 제시해 준다.

상담은 오전10시~오후 1시)과 오후 3시~오후 6시 두 회차로 나눠 진행된다. 각 대학별 2026년 수시 입학 전형과 최근 입시 동향, 평가 기준, 합격 사례 등 수시 전략 수립에 도움 되는 정보를 제공한다. 사전 신청한 수험생을 중심으로 총 600명이 참여할 예정이다.

오후 1시부터는 입시 전문가 윤여정(유니브 클래스 컨설턴트)이 ‘2026학년도 수시 전형의 변화와 전략’을 주제로 한 설명회가 열린다. 학생부 종합·교과 전형은 물론 고른 기회·지역 균형 전형, 전형별 특징과 전략, 원서 작성 시 주의 사항 등도 알려준다.

설명회 참여자 중 사전 신청자 5명은 윤여정 컨설턴트와 1대1 맞춤 진학 상담 기회를 제공한다. 개별 성적 등 사전 정보를 기반으로 수험생에게 올해 수시 지원 전 최종 전략을 점검하는 실질적 기회가 될 것으로 기대된다.

이날 박람회에서는 단순 정보 제공을 넘어 수험생, 학부모가 긴장을 풀고 진로 방향 설정과 정리를 돕는 다양한 참여형 부대행사도 열린다. 참석자 누구나 참여할 수 있으며, 입시 정보뿐 아니라 수험생의 정서적 동기 부여까지 고려한 프로그램이 마련될 예정이다.

주요 프로그램으로는 ▷비수도권 대학 홍보 부스(입시 정보 및 특화 학과 안내) ▷진학 다짐 쓰기 ▷기념사진 포토존 ▷행운권 추첨 이벤트 등이 진행된다.

정진우 서울시 평생교육국장은 “매년 복잡하고 다변화되는 대학별 전형과 입시 정보를 얻는 데 어려움을 겪는 수험생들의 고충을 덜어주고, 진학？진로에 실질적인 도움을 주기 위해 3년 만에 행사를 개최키로 했다”며 “수험 및 진학 정보, 진로, 멘토링을 아우르는 공교육 보완 플랫폼으로 ‘서울런’의 역할을 강화해 나가겠다”고 말했다.