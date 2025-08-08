[헤럴드경제=민성기 기자] 일본에서 상습적으로 50대 아들에게 폭행을 당한 70대 아버지가 아들에게 흉기를 휘둘러 경찰에 체포된 가운데, 멍이 든 남성의 얼굴이 언론 카메라에 포착돼 안타까움을 샀다.

지난 5일 후지TV, FNN 등에 따르면 지난 3일 오후 1시께 지바현 후나바시시에 거주하는 후루타니 다카노부(76)가 장남인 A씨(52)를 흉기로 살해하려 한 혐의로 경찰에 체포됐다.

후루타니는 함께 살고 있던 아들 A씨의 뒤로 접근해 흉기를 여러 차례 휘둘렀다. 범행 직후 후루타니는 경찰에 전화를 걸어 “아들에게 흉기를 휘둘렀다”고 신고했다.

신고를 받고 출동한 경찰은 후루타니를 현행범으로 체포했다.

A씨는 의식불명 상태로 병원에 이송됐으나 현재는 의식을 회복해 생명에 지장이 없는 것으로 전해졌다.

당시 후루타니는 경찰에 자수하며 “아들에게 그만 맞고 싶었다. 더는 폭력을 견딜 수가 없다”고 호소한 것으로 알려졌다.

후루타니는 경찰 조사에서 “집 안에 있던 부엌칼로 아들을 2~3차례 찔렀다”며 “아들과 말다툼을 벌이다가 격분해 범행을 저질렀다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

사건 발생 다음 날인 4일 오전 9시 30분경 A씨는 취재진 앞에 모습을 드러냈다. 그는 마스크로 얼굴을 가리고 있었지만, 눈 주변과 코 주변에 짙은 멍 자국이 선명하게 남아 있었다. 특히 오른쪽 눈은 심하게 부어 제대로 뜨지 못하는 모습이었다.

현지 경찰은 A씨가 장기간 아들인 B씨의 폭행에 시달렸을 가능성에 무게를 두고 정확한 범행 동기와 갈등 경위 등을 조사 중이다.