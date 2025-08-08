더본코리아 점주들, 비방·혐오 목적 방송에 대응 요청

[헤럴드경제=강승연 기자] 더본코리아는 점주들의 요청에 따라 악성 유튜버에 대응하기 위한 긴급 상생위원회를 이달 개최하겠다고 8일 밝혔다.

지난 7일 본사로 접수된 요청서에는 일부 유튜버들이 올리는 이른바 ‘백종원 시리즈’ 영상에 대한 본사 차원의 대응을 촉구하는 내용이 담겼다. 요청서는 빽다방, 홍콩반점, 역전우동, 새마을식당, 한신포차 등 주요 브랜드 점주협의회가 공동으로 작성했다.

이들 점주협의회는 “일부 유튜버가 오로지 더본코리아에 대한 비방과 혐오를 유일한 목적으로, 더본코리아 및 그 관계자들에 대한 과잉 감시와 추적을 일삼고 있다”고 주장했다. 이어 “(유튜버들은) 무차별적으로 의혹을 제기한 뒤 이를 악의적으로 유포하고 있으며, 최근에는 방송 제목을 ‘굿바이 백종원’이라고 언급하는 것을 보면 이는 ‘표적방송’”이라고 지적했다.

이들은 특히 “허위 댓글과 혐오성 유언비어가 퍼지며 매장 운영에도 직접적인 타격을 받아 생존의 벼랑 끝으로 내몰리고 있다”고 호소했다.

실제 해당 영상과 댓글을 통해 “새마을식당 고기, 홍콩반점 식재료는 다 저질재료만 사용한다”, “빽다방은 장사가 안돼서 원두 유통기한 때문에 500원 행사를 했다”, “홍콩반점 짜장면 3900원 행사는 민생회복이 아니라 유통기한 지난 소스를 쓰는 거다” 등의 의혹이 무차별적으로 확산하고 있다.

점주협의회는 최근 이재명 대통령이 국무회의에서 “가짜뉴스를 뿌리는 유튜버에 대해 징벌적 손해배상 등 강력한 제재가 필요하다”고 지시한 점을 언급하기도 했다.

더본코리아 관계자는 “그동안 악의적인 특정 유튜버에 대해 반응할 경우, 지속적인 조회수 늘리기를 위한 또 다른 콘텐츠로 양산되고 점주 피해로 이어진다고 판단해 대응을 자제해 왔다”며 “점주들께서 직접 대응을 요청한 만큼 철저하고 강력한 대응 조치를 강구할 계획”이라고 말했다.