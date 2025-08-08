[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 8월부터 도내 중소기업 우수제품 30여종을 인천공항 제1터미널 내 면세점(12번 게이트 옆 ‘판판면세점’)에 입점시켜 판로 확대에 나선다고 8일 밝혔다.

이번 사업은 우리나라 관문 공항인 인천국제공항을 이용하는 국내외 여행객들에게 도내 중소기업 우수제품을 소개하고 기업들의 판로 개척을 적극적으로 지원하기 위해 시행됐다.

참여 기업으로는 ▲식품 분야 이도, 프레시딜라이트, 서가, 풍기인삼공사, 한국맥꾸룸, 참미푸드, 다니엘컴퍼니, 천지개벽 ▲화장품 분야 코스엠 ▲패션잡화 현동 등 총 10개 기업이다.

해당 기업들에 프로모션, 물류비 지원 등을 통해 운영에 따른 비용 부담을 줄이고 면세점 판로를 활용해 세계적 경쟁력을 강화해 해외 시장에서 성장할 수 있는 기회를 제공한다.

이재훈 경북도 경제통상국장은 “케이(K)-푸드 등 한국 제품의 세계적 위상이 높아지고 있는 현재 경북도의 우수한 제품이 전 세계 소비자에게 주목받고 소비될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.