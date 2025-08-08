신세계그룹 6개사 혜택 제공 14일까지 멤버십 전용 행사도

[헤럴드경제=강승연 기자] SSG닷컴은 이달 말까지 ‘신세계 유니버스 클럽’ 가입비 무료 프로모션을 진행한다고 8일 밝혔다.

신세계 유니버스 클럽은 신세계그룹 온·오프라인 6개사의 쇼핑 혜택을 제공하는 통합 멤버십이다. SSG닷컴, G마켓, 이마트, 신세계백화점, 스타벅스, 신세계면세점에서 할인·적립 등 혜택을 제공한다.

SSG닷컴에서는 매달 7% 할인쿠폰 2장과 5% 할인쿠폰 3장을 지급한다. ‘멤버십 VIP’ 등급 달성 고객은 10% 쿠폰 총 5장과 장보기 지원금 5000원 혜택을 추가로 제공받는다.

SSG닷컴은 오는 14일까지 일주일간 멤버십 회원 전용 행사 ‘신세계 유니버스 클럽 위크’를 함께 진행한다.

이 기간 10만원 이상 주문 후 이벤트 페이지에서 신청까지 마친 멤버십 회원을 대상으로 장보기 지원금 5000원을 선착순 지급한다.

매일 오전 10시에는 타임딜을 열어 식품 2종, 비식품 4종을 한정수량 특가 판매한다. 대표 상품으로는 코카콜라, 올반 핫도그, 나이키 러닝화, 빌리프 에센스 등을 준비했다.

브랜드별 할인 행사도 마련했다. CJ제일제당, 풀무원, 매일유업, 대상 등의 인기 먹거리를 구매 수량에 따라 최대 50% 할인 또는 ‘N+1’ 구성으로 선보인다. 센텔리안24 화장품, 까사미아 가구, 삼성전자 가전 등은 최대 70% 할인한다.

이밖에 모바일 메신저로 지인에게 행사 링크를 공유하면 추첨을 통해 스타벅스 커피 쿠폰을 증정하는 이벤트도 연다.

방승재 SSG닷컴 마케팅담당은 “멤버십 회원만을 위한 차별화된 프로모션을 지속 선보이겠다”고 말했다.