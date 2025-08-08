비만치료용 경구약 ‘오포글리프론’ 위고비보다 효과 떨어지고 중도 탈락률 높아 월가 목표주가 944달러→715달러 하향

[헤럴드경제=신주희 기자] 미국의 일라이릴리가 비만치료제 임상시험에서 경쟁사보다 효과가 떨어졌다는 발표를 내놓으면서 주가가 폭락했다.

7일(현지시간) 뉴욕증시에서 일라이릴리 주가는 전일보다 14.14% 하락 마감했다. 비만치료용 경구약 ‘오포글리프론(orforglipron)’의 임상시험 결과가 기대에 못 미친 영향으로 풀이된다.

일라이릴리는 이날 ‘오포글리프론’의 최고 용량이 72주 동안 평균 체중의 약 12%, 즉 약 12.2kg를 감량시켰다고 발표했다.

노보노디스크의 주 1회 주사제 위고비가 기록한 위약 대비 12~13% 감량 효과에는 미치지 못했다. 최고 용량 투여군의 절대 체중 감량률은 12.4%로, 데이비드 라이징어 리어링크파트너스 애널리스트 전망치(14.4%)에도 못 미쳤다.

임상에서 고용량 투여군의 10% 이상이 구역·구토 등 부작용으로 중도 탈락한 점도 부담으로 작용했다. 이는 위고비 등 다른 주사형 GLP-1 계열 약물보다 높은 수치다. 다만 주사기가 아닌 알약 형태라는 점에서 시장성이 크다는 평가도 나온다.

데이비드 릭스 릴리 최고경영자(CEO)는 “예상과 부합하는 결과”라며 연내 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받아 늦어도 내년 여름까지 시판하겠다는 계획을 밝혔다.

이날 릴리 주가는 14.1% 급락한 640.86달러에 마감했다. 반면 경쟁사 노보노디스크는 7.5% 급등했고, 경구형 비만 치료제를 개발 중인 바이킹 테라퓨틱스는 11.5% 상승 마감했다.

리어링크파트너스는 릴리 투자의견을 하향 조정하고 목표주가를 종전 944달러에서 715달러로 낮췄다. 오포글리프론 매출 전망도 216억달러에서 135억달러로 대폭 하향했다. 그는 “경쟁사 위협이 커지고 있으며, 이번 결과로 장기 실적 전망 상향 압력은 줄었다”고 평가했다.

다만 일라이릴리는 2분기 실적에서 ‘어닝 서프라이즈’를 기록했다. 조정 주당순이익(EPS)은 6.31달러로 전년 동기 대비 61% 증가했고 매출은 155억6000만달러로 38% 늘었다.