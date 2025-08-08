[헤럴드경제=박종일 선임기자]“창업부터 경영까지, 동네에서 원스톱으로 상담받으세요”

서울 강서구(구청장 진교훈)는 오는 12일부터 소기업·소상공인을 위해 찾아가는 원스톱 금융·경영클리닉’을 운영한다고 밝혔다.

저금리 대출 상담, 창업을 위한 입지분석, 매출 개선방안 등 종합 상담을 한 곳에서 편리하게 받을 수 있다. 특히, 생업에 바쁜 주민들은 먼 거리를 이동하지 않고도 거주지 또는 사업장 인근에서 상담받을 수 있도록 8개 권역별로 나눠 클리닉을 운영한다.

상담은 ▲중소기업육성기금 융자 ▲자영업 클리닉 ▲창업컨설팅 등 다양하다.

‘중소기업육성기금 융자’는 중소기업·소상공인 대상으로 저금리 대출을 지원하는 사업이다. 특히 상담 시, 사업자등록증, 임대차계약서 등 서류를 제출하면, 현장에서 바로 접수도 가능해 지원 절차가 한층 간소화됐다.

‘자영업 클리닉’은 경영 전반에 걸쳐, 상품, 서비스, 노무관리 등 폭넓은 현장 컨설팅을 제공한다.

‘창업컨설팅’을 통해 예비 창업자 또는 창업 후 3년 이내의 소상공인에게 입지분석, 매출 개선방안 등 창업 준비와 경영 안정에 필요한 지원을 한다.

이외에도 고용·산재보험료 지원, 수출상담회, 착한가격업소 지정 등의 상담도 가능하다.

장소는 ▲서울창업M플러스센터(가양1동, 마곡산업단지) ▲강서구 평생학습관(염창동, 등촌2동) ▲화곡2동주민센터(화곡1·2·4·8동) ▲방화2동주민센터(공항동, 방화1~3동) ▲서울농수산식품공사(발산1동, 강서농수산물도매시장) ▲가양3동주민센터(등촌1·3동, 가양2·3동) ▲서울청년센터(우장산동, 화곡3동) ▲화곡6동주민센터(화곡본동, 화곡6동) 총 8개 권역별 상담소다.

상담은 8월 12일부터 9월 9일까지 8개 상담소별 순차적으로 각 1회씩, 총 8회에 걸쳐 진행하며, 운영시간은 오전 10시부터 오후 5시까지다.

상담은 강서구에 사업장이 있는 소기업·소상공인뿐만 아니라, 아직 사업장이 없어도 창업을 준비 중인 누구나 참여할 수 있다.

한편, 구는 중소기업과 소상공인을 지원하기 위해 서울신용보증재단 및 우리은행과 협력하여 이번 사업을 마련했다.