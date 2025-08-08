신월시영 재건축 정비구역 지정·고시, 신통기획 접수 2년만에 정비계획 확정 최고 21층, 3149가구 규모, 보행친화적 숲세권 단지로 재탄생 목동4단지 정비구역 지정고시…목동아파트 정비구역 지정 단지 8개로 늘어

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 신월동 지역 재건축 최대 규모로 꼽히는 신월시영아파트 정비구역 지정이 7일 최종 고시됨에 따라 3149가구 규모 대단지 재건축 사업을 본격화한다고 8일 밝혔다.

1988년 준공된 신월시영아파트는 준공 후 37년이 경과되어 노후 주거환경 개선이 시급한 지역으로, 지난 2023년 1월 안전진단을 통과하고 같은 해 7월 신속통합기획 접수 이후 2년여 만에 정비 계획안을 확정했다.

계획안에 따르면 이 단지는 용적률 249.98%를 적용해 기존 12층, 2256가구에서 최고 21층, 3149가구로 탈바꿈한다.

특히 주변 자연환경을 고려한 녹지축과 도로, 공원, 주차장 등 정비기반시설 조성을 통해 보행 친화적 숲세권 단지로 재탄생할 전망이다.

이를 위해 단지 중앙에 위치한 신월근린공원은 북측으로 이전 재배치해 △지양산 △한울공원 △독서공원 △오솔길공원의 산책로가 연결되는 총 2.3㎞ 길이 공원산책로를 완성, 공원과 도심으로 열린 개방형 보행·통경축을 마련한다.

단지 내에는 편리하고 안전한 공공보행통로와 학교가는 길을 조성, 주민들을 위한 보육시설, 시니어 커뮤니티 등 공공편의시설도 들어선다. 단지의 상징성을 나타내는 랜드마크와 주변경관과 어우러지는 입체적인 스카이라인도 만들어질 전망이다.

구는 향후 사업시행자 지정, 통합심의 등 본격적인 재건축 추진을 위한 절차가 신속하게 진행될 수 있도록 적극 지원할 계획이다.

이와 함께 목동아파트 단지들도 잇따라 정비구역 지정이 완료되면서 재건축 시계가 빨라지고 있다. 7일 ‘목동4단지’ 정비구역이 지정·고시됨에 따라 조합설립을 완료한 목동6단지, 정비구역 지정 고시를 완료한 8·9·10·12·13·14단지 등 8개 단지가 정비계획을 확정했다. 구는 연내 목동 14개 모든 단지의 정비구역 지정을 완료하겠다는 방침이다.

이기재 양천구청장은 “신월시영아파트가 지역을 대표하는 자연 친화적 공원단지로 거듭날 것”이라며 “지역 주민의 숙원이었던 재건축이 신속하게 진행되어 안정적인 주택공급과 노후 주거환경이 신속히 개선될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.