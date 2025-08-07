AI기술 악용해 또 한번 진화하는 보이스피싱 딥보이스 기술로 말투·억양까지 똑같이 구현 복제한 목소리로 가족에게 전화해 금전 요구 경찰 신종 수법 예의주시, 국과수-통신사와 협업

[헤럴드경제=김도윤 기자] 서울에 거주하는 20대 남성 A씨는 지난 7월 010으로 걸려 오는 한 통의 전화를 받았다. 발신자는 자신을 법원 등기부 직원이라고 소개하며 ‘내일 오전 11시부터 오후 2시에 집에 있는지’를 묻고 “서울지방법원에서 보낸 출석요구 관련 등기우편이 집으로 갈 것”이라고 알린 뒤 전화를 끊었다. 발신자는 개인정보를 묻거나 어플리케이션(앱) 설치를 요구하지는 않았다.

며칠 뒤 A씨는 자신의 부모가 수상한 전화를 받았다는 사실을 알게 됐다. 모르는 번호로 걸려온 전화를 받은 모친은 아들의 목소리와 닮은 음성으로 “엄마 지금 200만원만 빨리 보내줄 수 있어? 교통사고가 났어”라는 말을 들었다. 울먹이는 듯한 음성에 놀라 입금까지 고민했다. 다행히 곁에 있던 남편이 곧바로 아들에게 직접 전화를 걸었고 아들이 안전하다는 것을 확인한 후에야 보이스피싱임을 알아차렸다.

보이스피싱 범죄가 인공지능(AI)을 악용해 진화하고 있다. 단순 통화만으로 피해자의 음성을 훔쳐 또다른 범죄를 기획하는 것이다. 이른바 ‘딥보이스’기술을 활용한 수법이다. 경찰은 새로운 피싱 범죄 수법을 인지하고 대응책을 고민하고 있다. 전문가들은 AI를 악용한 신종 피싱 사기를 막기 위해 ‘탐지기술 개발과 활용’의 필요성 강조했다.

AI로 진화하는 보이스피싱, 목소리만 탈취한다

딥보이스는 ‘딥러닝’과 ‘페이크 보이스(가짜 음성)’를 합친 신조어로 AI를 활용해 음성을 합성하는 기술이다. 짧은 통화로 얻은 목소리만으로도 피해자의 말투와 억양을 정교하게 복제할 수 있다. 감쪽같은 ‘가짜 목소리’는 가족이나 친구를 속이는 강력한 수단이 된다.

경찰은 관련 대응책 마련에 나섰다. 경찰청에 따르면 아직 ‘딥보이스’기술로 실제 조작된 음성파일이 확보된 사례는 없지만 피해자들이 가족이나 지인의 유사한 음성으로 피싱 전화를 받았다는 신고는 늘고 있다. 수사당국은 기술적 대응과 국제 공조를 강화하고 있다.

경찰 관계자는 “딥보이스 관련 신고는 접수되고 있으나 실제 변조된 음성 파일을 확보해 분석한 사례는 없다”며 다만 “AI기술이 고도화되면서 극히 적은 양의 음성 샘플만으로도 음성 조작이 가능해졌고 딥페이크의 경우 피싱 범죄에 활용된 사례가 확인되고 있어 향후 악용 우려가 큰 상황”이라고 설명했다.

이 관계자는 “보이스피싱 전화 대다수가 해외에서 걸려 오는 경우가 많아 조직을 검거하기가 쉽지는 않다”며“조직적 사기 범죄들은 한번 피해를 보면 피해금을 되찾기가 어렵고 피해를 회복하더라도 오랜 시간이 소요돼 예방이 가장 중요하다”고 강조했다.

경찰은 국립과학수사연구원(국과수), 이동통신사 등과 보이스피싱 탐지 기술을 공동개발하고 있다. 범행 시나리오를 주기적으로 제공하고 통신사 범행 탐지 기술 고도화에 필요한 학습자료를 제공한다. 통신사들도 AI를 악용한 보이스피싱 범죄에 대응하고자 보안 체계를 고도화하고 있다.

LG유플러스는 위변조 음성을 탐지하는 ‘안티딥보이스’ 기술을 상용화했고, KT는 딥보이스를 실시간 탐지·차단하는 ‘AI 보이스피싱 탐지 서비스 2.0’을 도입했다. SK텔레콤은 AI 보안 기술 ‘스캠뱅가드(ScamVanguard)’를 개발해 자사 서비스에 적용해 의심 통화에 실시간 경고를 제공한다.

“ AI로 사칭하는 딥보이스는 가중처벌 해야”

전문가들은 기술적 측면에서는 탐지기술 개발과 활용을 강조했다. 법적으로는 타인을 사칭한 딥보이스 악용 범죄에 대해서는 가중처벌이 필요하다고 지적했다.

황석진 동국대 국제정보보호대학원 교수는 “딥보이스와 같은 AI 기반 보이스피싱 수법은 음성 채취와 변조 기술이 결합된 신종 범죄”라며 “기술이 선의로 쓰일 수도 있지만 악의적으로 활용되는 상황을 대비해 법과 제도를 서둘러 보완해야 한다”고 지적했다.

황 교수는 특히 “AI 음성 합성 기술은 인터넷상에서 거래되는 오픈소스 솔루션만으로도 쉽게 구현이 가능하고 짧은 음성 샘플만으로도 정교한 음성 위조가 가능해 피해자 입장에선 구분 자체가 어려운 상황”이라며 “딥페이크나 딥보이스 기술로 타인을 사칭해 (보이스피싱) 범죄를 일으킬 경우 공급자까지도 책임을 지게 하고 가중처벌 하는 방안이 필요하다”고 설명했다.

권태경 연세대학교 정보대학원 교수는 “기술적 차원에서 딥보이스를 생성하는 것 자체를 막을 수 없지만 생성형 AI를 이용한 생성인지 아닌지를 구분하는 탐지기술과 연구들이 많이 나오고 있다”며 “탐지 기술 개발 뿐만 아니라 만들어진 기술을 오픈해 플랫폼 업체나 통신사 등 많은 곳에서 자유롭게 사용할 수 있도록 하고 누구나 쉽게 탐지 도구를 활용할 수 있도록 보급해야 한다”고 설명했다.

경찰 관계자는 개인 차원에서 피싱 피해를 예방할 수 있는 방법과 관련해 “SNS 온라인 공간에서 전화번호나 주소 같은 개인정보 공개를 가급적 피하고 모르는 번호로 전화가 걸려 오면 받지 않는 것이 가장 안전하다”고 조언했다.