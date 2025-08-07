서울 강남 3구(강남·서초·송파) 못지 않게 경기도 과천시의 집값이 빠르게 오르며 ‘준강남’이라는 수식어가 실감나고 있다. 이에 따라 규제지역 지정 가능성도 높아지는 가운데, 실수요자와 투자자 모두에게 합리적인 진입 기회를 제공할 신규 분양 단지가 주목받고 있다.

부동산R114에 따르면 7월 기준 과천의 누적 집값 상승률은 7.99%로 경기도 내 1위, 전국적으로는 송파(10.9%), 강남(9.07%), 서초(8.74%)에 이어 네 번째로 높은 상승률을 기록했다. 실제로 과천 중앙동 ‘과천푸르지오써밋’ 전용 84㎡가 26억원, 원문동 ‘래미안슈르’는 21억7,000만원, 별양동 ‘래미안과천센트럴스위트’는 21억5,000만원에 각각 실거래되며 신고가 행진을 이어가고 있다.

과천 집값의 상승 요인은 다양하다. 서울과 맞닿은 입지적 장점과 더불어 규제 부담이 적어 진입 장벽이 낮고, 서울 토지거래허가구역 확대에 따른 반사효과도 기대된다. 더불어 과천은 신산업 중심 기업들의 유입이 활발하다. 메가존클라우드, 가비아, 네이버 관계사인 IPX(구 라인프렌즈)를 비롯해 넷마블, JW중외제약, 광동제약, 안국약품 등 IT 및 제약·바이오 기업들이 속속 터를 잡으며 유동인구와 수요층이 점차 확대되고 있다.

여기에 주암지구 및 3기 신도시 개발, GTX-C노선 추진 등 미래가치를 더할 개발 호재들이 과천의 성장 가능성을 높이고 있으며, 기존 구도심 내 신규 공급이 줄어든 상황도 희소가치를 부각시키는 요소로 작용하고 있다.

부동산 전문가는 “강남과 맞닿은 입지에 규제 부담이 적고, 기업 유입과 개발호재까지 겹치면서 과천 집값은 가파른 상승세를 보이고 있다”며 “실수요자 입장에선 교통, 교육, 자연환경, 미래가치를 모두 갖춘 입지에 합리적 분양가로 진입할 수 있는 마지막 기회일 수 있다”고 말했다.

이러한 가운데 현대건설이 공급하는 하이엔드 주거단지 ‘디에이치 아델스타’에 수요자들의 관심이 집중되고 있다. 단지는 8월 14일(목) 견본주택을 오픈한다.

‘디에이치 아델스타’는 과천시 주암동 일원에 위치하며, 지하 3층~지상 최고 31층, 총 9개 동, 전용 39~145㎡, 총 880가구 규모로 조성된다. 이 중 전용 59·75·84㎡, 348가구가 일반분양 물량이다.

특히 분양가는 전용 59㎡가 최저 16억 초반 선에서 최고 17억 중반 선, 전용 75㎡는 최저 20억 후반 선에서 최고 21억 초반 선, 전용 84㎡는 최저 22억 후반 선에서 최고 24억 중반 선으로 책정됐다. 이는 과천 내 최근 거래된 아파트 시세와 비교해 최대 수억 원 낮은 수준이며, 강남권 유사 평형 신축 아파트 대비 최대 8~10억 원 이상 저렴해 높은 가격 경쟁력을 갖췄다는 평가를 받는다.

입지적 장점도 뛰어나다. ‘디에이치 아델스타’가 들어서는 장군마을은 행정구역상 과천에 위치하면서도 양재천과 매헌시민의숲, 서초문화예술공원 등이 가까이 위치해 있어 사실상 서초 생활권으로 분류된다. 특히 신분당선 양재시민의숲역, 양재IC, 강남순환고속도로 등에 인접해 서초, 강남 접근성이 우수하며, 수도권 주요 지역으로의 이동도 용이하다.

특히 단지는 서울시 서초구 양재동에 위치한 양재초등학교로 배정이 되고, 인근에 강남 8학군이 위치한 것은 물론 차량 등을 통해 대치동 학원가를 이용할 수 있어 자녀 교육 여건이 우수하다.

또한 도보권에 코스트코와 이마트가 위치해 있고, 인근 하나로마트 등이 위치해 대형 상업시설을 이용하기에 최적의 입지를 자랑한다. 초인접한 양재천은 물론, 매헌시민의숲, 서초문화예술공원 등 자연 및 문화 인프라까지 두루 갖췄다. 또한 강남 업무지구를 비롯해 LG전자 R&D캠퍼스와 KT연구센터, 현대자동차기아빌딩 등 대형 오피스 시설이 가까워 직주근접 프리미엄을 누릴 수 있다.

분양관계자는 “주소는 과천이지만 사실상 서초 생활권이라 해도 과언이 아닐 만큼, 입지에서 오는 프리미엄이 뚜렷하다”며, “과천 기존 신축은 물론 강남권 시세 대비 가격 합리성 또한 매우 크며, 특히 ‘디에이치’ 브랜드가 적용되는 단지인 만큼 상품 구성부터 설계, 마감까지 완전히 다른 클래스의 주거환경이 기대된다”고 전했다.

8월 14일 오픈하는 디에이치 아델스타의 견본주택은 서울시 서초구 양재동 일원에 위치해 있으며, 홈페이지를 통해 8월 5일(화)부터 24일(일)까지 방문 사전예약이 가능하다.