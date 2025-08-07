현대차·GM, 차세대車 공동생산 포괄적 협업 MOU 이후 구체화 북미·중남미 연 80만대 생산·판매 현대차 美 현지화 전략 긍정 효과

현대자동차와 미국 제너럴모터스(GM)가 차세대 차량 공동 개발 계획을 구체화하면서 양사의 전략적 파트너십 구축 과정에 유의미한 이정표를 세웠다는 분석이 나온다. 글로벌 완성차 기업들의 불확실성을 높이는 도널드 트럼프 미 행정부의 관세 리스크 등에 대응하기 위한 전략적 행보에 나선 것으로도 읽힌다.

7일 완성차 업계에 따르면 양사는 지난해 9월 ▷승용·상용 차량 ▷내연 기관 ▷친환경 에너지 ▷전기 및 수소 기술의 공동 개발 및 생산 등 포괄적 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 바 있다. 판매량 기준 세계 3위(현대차그룹)와 5위(GM)가 힘을 합친 것으로, 일본 토요타를 뛰어넘는 ‘세계 최대 자동차 동맹’이라는 평가가 나왔다.

이번 발표는 MOU 체결 이후 첫 구체적 구상이 나온 것으로, 2028년 출시를 목표로 중남미 시장용 중형 픽업·소형 픽업·소형 승용·소형 SUV(스포츠유틸리티차량) 4종, 북미 시장용 전기 상용 밴 등 모두 5종의 차세대 차량을 공동 개발한다는 내용이 골자다.

당시 정의선 현대차그룹 회장은 “파트너십을 통해 현대차와 GM은 글로벌 주요 시장 및 차량 세그멘트별 경쟁력을 강화하기 위한 기회를 탐색할 수 있을 것”이라며 “양사가 보유한 전문성과 혁신적 기술을 바탕으로 효율성을 향상시켜 고객 가치를 제고하겠다”고 강조한 바 있다.

양사는 이번 공동 개발 차량의 양산이 본격화하면 연간 80만대 이상을 생산·판매할 수 있을 것으로 기대한다.

업계는 이번 협업으로 현대차그룹의 현지화 전략에 한층 탄력이 붙을 것으로 전망한다. 현대차는 지난달 31일(현지시간) 한·미 관세 협상 타결로 유럽연합(EU)의 글로벌 완성차 기업과 동일한 15% 관세를 적용받았다. 이 같은 상황 변화에 대한 최우선 대응 과제로 현대차그룹은 현지 생산 확대 방안을 제시했다.

EU산 자동차가 적용받는 15%의 관세는 기존 2.5%에 자동차 품목 관세 12.5%를 더한 수치다. 반면 한·미 FTA(자유무역협정)로 그동안 무관세를 유지해 왔던 국내 자동차 업계는 고스란히 15%의 관세를 떠안으면서 사실상 2.5%만큼의 이점을 잃게 된 셈이다.

실제 현대차그룹은 글로벌 경쟁사와 비교하면 현지 생산 비중이 상대적으로 낮은 편이다. 지난해 GM은 미국에서 판매하는 차량의 약 64%를 자국에서 생산했고, 일본 혼다와 토요타는 각각 72%와 54%를 현지에서 생산했다. 반면 현대차는 지난해 미국 판매량의 40%를 현지에서 생산하는 데 그쳤다. 현대차·기아의 미국 부품 현지 조달률 역시 48.6%로, 테슬라(68.9%), 혼다(62.3%), 토요타(53.7%) 등 주요 완성차 업체에 비해 낮은 수준으로 분석된다.

이에 따라 현대차는 현지 생산 확대를 통해 관세 리스크를 최소화하겠다는 구상이다. 앞서 3월 현대차그룹이 발표한 210억달러(약 29조원) 규모의 대미 투자 계획 역시 현지화 전략의 일환으로 꼽힌다.

현대차그룹은 ‘현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)’의 증설을 통해 현지 생산능력을 30만대에서 총 50만대로 확대하고, 앨라배마공장·조지아공장 등 기존 공장의 생산설비의 현대화, 효율화 등 보완 투자를 통해 향후 연간 120만대 생산 체제 기반을 구축하겠다는 목표를 밝혔다.

호세 무뇨스 현대차 대표이사 사장 역시 이달 1일 SNS(소셜네트워크서비스) 링크트인을 통해 “(한미 무역 합의로) 장기적인 플랜을 실행할 수 있는 예측 가능한 환경이 조성됐다”며 “현대차의 현지화 전략을 강화하고 한국의 디자인·엔지니어링·생산 부문과 미국의 생산시설 간 원활한 협업을 유지해 통합적인 미국 제조 생태계를 지속해 확장해 나갈 것”이라고 강조한 바 있다.

업계 관계자는 “현대차는 북미 시장에서 하이브리드 중심의 친환경차와 SUV를 주력으로 삼고 있고, GM은 중대형 SUV와 픽업트럭 시장에서 강점을 보이고 있다”며 “이처럼 현대차와 GM 양사 간 차세대 차량 분야 협업이 각 브랜드 간 시장 간섭이 크지 않은 상황에서 추진됐다는 점을 고려할 때 상호 시너지가 클 것으로 기대된다”고 말했다.

이어 “현대차의 경우 이번 미국 관세 부과 결정으로 현지 생산 확대 필요성이 그 어느 때보다 커진 상황”이라며 “2028년부터 미국 현지에서 GM과 협업을 통해 전기 상용 밴 등 전략형 모델 생산에 본격적으로 나선다면 현지 생산 확대는 물론 상용차 시장 선점 효과까지 기대할 수 있을 것”이라고 덧붙였다. 서재근 기자