실내놀이터·전망카페 조성계획 내년 3월 착공, 11월 준공 목표

서울 종로구는 내년 11월 준공을 목표로 삼청근린공원에 미세먼지·폭염·한파 등 급변하는 기후 환경에 구애받지 않는 ‘실내 놀이복합문화공간’을 조성한다고 7일 밝혔다.

위치는 삼청동 ‘뮤지엄한미 삼청별관’ 인근 1438㎡ 규모의 공원 부지(삼청동 1-6번지)다. 지상 2층, 연면적 400㎡ 규모의 목조 실내 놀이터와 전망카페를 조화롭게 배치해 건축물과 야외공간을 유기적으로 연결한 복합 놀이·여가 시설로 짓는다. 전망카페에서는 바쁜 일상에서 잠시 벗어나 주변 경치를 감상하며 여유를 만끽할 수 있다.

종로구는 목조건축 특유의 따뜻하고 자연 친화적인 미감을 살리는 한편 친환경 건축 기술을 도입해 탄소중립 실현에도 기여할 계획이다. 설계 공모에는 총 11개 팀이 참여했으며 경관성, 공공성, 창의성 등을 평가한 결과, 아이앤건축사사무소의 설계안(사진)이 당선됐다. 종로구는 올해 안에 실시설계와 서울시 도시공원위원회 심의 절차를 마무리하고 내년 3월 착공에 들어가 11월 완공을 목표로 하고 있다.

정문헌 종로구청장은 “이번 사업은 어린이 건강 증진과 가족 단위 방문객의 여가생활 지원뿐만 아니라, 종로만의 고유한 목조건축 문화를 확산하는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “앞으로도 지속 가능한 도시 발전과 친환경 정책을 선도하며 ‘사람과 자연이 함께하는 종로’를 만들기 위해 행정력을 집중하겠다”고 밝혔다. 박종일 선임기자