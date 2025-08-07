[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 팬스타그룹은 6일 이탈리아 코스타크루즈사의 11만4500t 규모 대형 크루즈 세레나호로 일본 서안 3개 도시를 다녀오는 5박6일 코스의 크루즈 상품을 판매한다고 밝혔다. 다음 달 17일 부산서 출발해 일본 전통문화의 중심지로 꼽히는 가나자와를 비롯해 마이즈루, 사카이미나토 등을 차례로 기항하고 22일 부산으로 돌아오는 일정이다.

팬스타그룹에 따르면 해당 기항지들은 코로나19 팬데믹 이전에는 크루즈 기항지로 인기를 끌었지만 최근 몇 년간 방문이 뜸했던 곳이다. 또한 기존 크루즈들이 반복적으로 다녀왔던 대만의 기륭이나 일본의 오키나와, 홋카이도 항로를 벗어나 항공기로는 가기 힘든 곳이다.

통상 8시간 정도에 그치는 기존 크루즈와는 달리 기항지 체류시간을 10시간에서 13시간으로 대폭 늘려 충분한 현지 관광시간을 확보, 항구 주변은 물론 인근 지역의 유명 관광지까지 다녀올 수 있도록 했다. 이를 통해 일본의 알프스로 불리는 다테야마 구로베 알펜루트, 일본 3대 절경 중 하나인 아마노 하시다테, 일본 국보 마쓰에 성, 일본 최대 꽃테마파크인 하나카이로 등을 둘러볼 수 있을 것으로 보인다.

크루즈 여행의 즐거움을 더하기 위한 다양한 특별 프로그램도 마련됐다. 미스터트롯2 최종 우승자인 안성훈과 진해성이 공연하는 ‘선상의 더 트롯쇼’를 비롯해 화려한 타악 퍼포먼스, 관객 속에서 함께 노래하며 넘치는 유머를 발산하는 ‘박진 쇼’, 승객들이 직접 참여하는 ‘크루즈 노래짱’, 전문가 건강 강좌 등 자체 공연 프로그램도 진행된다.

또 코스타크루즈 선사의 정통 브로드웨이식 공연과 다양한 테마 파티, 댄스 타임 등도 펼쳐진다. 자세한 사항은 팬스타크루즈 홈페이지에서 확인할 수 있다.