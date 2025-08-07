창립 67주년 기념사서 강조 “생보 정신 바르게 알려야” 임직원에 “AI 문해력 강화”

신창재(사진) 교보생명 대표 겸 이사회 의장이 7일 서울 종로구 교보생명빌딩에서 열린 ‘창립 67주년 기념식’에서 “시장에서 생존하고 지속 성장하기 위해서는 지금보다 더 고객 중심 회사로 변화해야 한다”고 강조했다.

교보생명에 따르면 신 의장은 현재 보험산업이 처한 상황에 대해 “저성장·저출생·고령화라는 구조적 문제에 경기 침체, 금리 인하, 재무건전성 규제 강화 등이 겹치면서 성장성·수익성·건전성이 더욱 악화하고 있다”고 진단했다.

이어 “이런 위기 상황을 타개하기 위해 보험업계는 보험계약마진(CSM) 확보를 위한 과열 경쟁을 벌이는 가운데 시장이 더욱 혼탁해지고 있다”고 우려했다.

이는 최근 금융감독원 현장검사에서 드러난 것처럼 올해 1분기 중 1000억원이 넘는 법인보험대리점(GA) 설계사 스카우트 비용이 지출되면서, 승환계약·불완전가입 등 소비자 피해가 발생한 상황을 지적한 것이다. 신 의장은 “업계 간 과열 경쟁으로 발생한 피해가 오롯이 선량한 고객의 몫이 돼 안타깝다”고 말했다.

신 의장은 교보생명만의 차별화한 경영 방향을 제시했다. 그는 “보험 시장이 혼탁해져도 고객 역경에 대한 보장이라는 생명보험의 숭고한 정신을 고객과 시장에 바르게 알리며, 영업·마케팅을 실천하자”고 임직원들에게 당부했다. 특히 ‘고객의 소리(VOC)’를 경영활동 전반에 적극 활용할 것을 당부했다. 신 의장은 “시장에서 고객의 선택을 받지 못한 기업은 결코 생존할 수 없다”며 고객 중심 경영의 중요성을 역설했다.

아울러 임직원의 인공지능(AI) 문해력 강화도 주문했다. 그는 “AI 기술 활용 역량은 보험산업의 핵심 경쟁력이 됐다”며 “비즈니스 전 프로세스에 AI 기술을 접목해 고객에게 차별화된 경험과 가치를 제공하는 AI-DX(디지털 전환) 선도 회사를 만들자”고 말했다.

교보생명은 창립 67주년을 맞아 현장 재무설계사(FP)들을 격려하는 행사도 진행했다. 본사 임원·조직장 등 60여 명이 ‘교감 트럭’을 타고 전국 영업 현장을 방문했다. 이들은 FP와 현장 직원들에게 커피, 샌드위치, 컵과일 등을 전달하고, 감사의 뜻을 표했다.

