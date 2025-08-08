[헤럴드경제=장연주 기자] 일본 히로시마의 한 초등학교 교사가 13세 미만 여아에게 성기를 보여주는 범행을 저질러 경찰에 긴급 체포됐다. 그는 이미 다른 아동음란 혐의로 재판에 넘겨진 상태다.

TSS-TV 등 일본 매체는 지난 5일 “히로시마 경찰이 지역의 초등학교에 근무하는 39세 남성 교사 나카지마 켄부를 긴급 체포했다”고 보도했다.

나카지마는 올 초 3회에 걸쳐 13세 미만 여아를 빈 교실로 데려가 자신의 성기를 보여준 혐의를 받는다.

그는 “건강 상태가 안좋아 보이니 체온을 측정하러 가자”며 어린 제자를 빈 교실로 유인한 것으로 드러났다.

더욱이 그는 자신의 범행 장면을 영상으로 촬영해 보관한 것으로 조사됐다.

그는 경찰 조사에서 혐의를 모두 인정한 것으로 전해졌다.

현지 경찰은 “나카지마가 자신의 성적 욕구를 충족하기 위해 범행을 저지른 것으로 보인다”며 “그는 이미 다른 여아에게 음란 행위를 한 혐의로 기소된 상태로, 체포된 것만 이번이 세번째”라고 밝혔다.