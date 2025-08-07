[헤럴드경제=김해솔 기자] 국민의힘 대표 후보를 5명에서 4명으로 압축하는 예비경선을 김문수·안철수·장동혁·조경태 후보(가나다순)가 통과했다. 주진우 후보는 탈락했다.

국민의힘 선거관리위원회는 7일 이 같은 예비경선 결과를 발표했다. 순위와 후보별 득표율은 공개하지 않았다.

국민의힘은 지난 5~6일 책임당원 투표 50%와 일반 여론조사 50% 의사가 반영된 예비경선을 진행했다.

국민의힘은 본경선 진출자 4명을 대상으로 오는 8일 대구·경북, 12일 부산·울산·경남, 13일 충청·호남권, 14일 강원·수도권·제주 합동연설회를 거쳐 오는 22일 충북 청주시 오스코에서 전당대회를 연다. 본선은 오는 20~21일 책임당원 투표 80%와 국민 여론조사 20% 방식으로 진행된다. 과반 득표자가 없으면 24~25일 결선 투표를 치러 오는 26일 결과를 발표한다.

한편 최고위원 선거 본경선에는 김근식·김민수·김재원·김태우·손범규·신동욱·양향자·최수진 후보가 진출했다.