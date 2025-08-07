[헤럴드경제=민성기 기자] 한 손님이 3만4000원짜리 족발을 주문했지만, 양이 턱없이 적다며 분노한 사연이 전해졌다.

지난 6일 온라인 커뮤니티 ‘에펨코리아’에는 ‘혼자 족발 먹으러 왔는데’라는 제목의 글이 올라왔다.

작성자 A씨는 프랜차이즈 족발집에 식사를 하기 위해 방문했다고 적었다. 그는 3만4000원짜리 족발을 주문했는데, 한 주먹 분량의 족발이 작은 접시에 담겨 나왔다.

A씨는 “이 양이 3만4000원인 게 유머”라며 “기분 좋아지려고 왔는데 화난다”면서 사진을 공유했다.

논란이 된 사진에는 한 주먹 분량의 족발이 작은 접시에 담겨 있었다.

해당 사연을 접한 누리꾼들은 “3만4000원이면 최소 3배는 나와야 한다” “혼자 왔다고 양 줄여서 준 거 아니냐” “이 정도면 1인 족발이고, 반값 수준” “잘못 나왔을 수도 있으니까 점원에게 물어보는 게 제일 빠르다”, “배달도 아니고 홀에서 먹은 건데 너무 적다” 등의 반응을 보였다.

한편, 해당 프랜차이즈나 매장 측의 입장은 확인되지 않았다.