75년전 이 땅에서 시작되었던 우리 민족 역사에서 가장 아픈 비극, 한국전쟁의 상처는 현재진행으로 아직도 많은 아픔이 계속되고 있다.

미국에서는‘Forgotten War(잊혀진 전쟁)’로 불리는 1950~1953년 한국전쟁 이야기는 대부분 외국인의 시각으로 집필되어 왔다.

후세대를 위해서 조금 더 깊이있고 정확한 우리 문화와 역사의 맥락에서, 한국전쟁의 비극을 필자와 같이 연구하고 있는 유폴라(Paula Yoo) 미국작가와 함께 KBS 한국방송공사 여의도 디지털아카이브 (Digital Archive Office) 소장고를 방문했다.

특별 허락을 받고 열람한 유네스코 한국세계기록유산 기록물로 지정된 1983년 KBS특별생방송 ‘이산가족을 찾습니다’는 10만명의 이산가족의 피눈물나는 방대한 자료였다.

1983년 6월 30일부터 138일간 생방송으로 진행된 KBS 프로그램 ‘이산가족을 찾습니다’는 인류사에서 최초로 첨단 기술을 이용해 잃어버린 가족을 찾는 역사를 만들었던 우리 민족의 역사적인 혁신 사례 중 하나다.

1981년 9월 30일 제84차 IOC 총회에서 대한민국 서울이 1988년 하계 올림픽 개최지로 선정되었다. 아시아에서 역사상 두 번째로 하계 올림픽을 개최하는 나라가 결정된 날이었다.

다가오는 스포츠 중계를 준비했던 대한민국 대표 공영미디어 한국방송공사 KBS는 최초로 전국 각지에서 실시간 중계를 할 수 있는 위성 중계 시스템을 1983년에 완성했다.

하지만 첫 번째 역사적인 위성중계는 스포츠 행사가 아니라 우리 피부에 와닿는 수십 년간 가족간의 생사를 모르고 있던 이산가족들의 피붙이들을 찾는 일이었다.

생방송으로 6·25 5일후 진행된 KBS 프로그램은 일회성 방송으로 끝날 예정이었다. 그때만 해도 TV 방송은 자정에 종료했다.

‘이산가족을 찾습니다’ 시청자들이 그날밤에 여의도 KBS 방송국으로 해일처럼 밀려들어오기 시작했다.

KBS 직원들은 TV 화면용 방송보드에 최소한의 사연과 이름, 주소를 적기 시작했는데 이산가족들이 수천명 방송국으로 찾아오면서 방송을 멈추지 못할 상황이 되어 버렸다.

자정이 가까이 다가왔을때, “어떻게 할 거예요?” 라고 사장에게 물었다고 그 당시 KBS 프로그램을 기획했던 이원군 PD는 회상했다. 시청자들은 택시타고 여의도 KBS 방송국으로 끊임없이 도착하고 있었을 때였다.

정규방송 시간을 중앙 정부에서 엄격하게 규제하고 관리하던 때라, 자정을 넘겨 방송을 하려면 공보처로부터 특별 허가를 받아야 했다.

자정넘어 TV방송 허가는 떨어졌고 생방송은 새벽까지 계속 진행되었다. 그때부터 138일간 생방송으로 진행된 KBS 프로그램 ‘이산가족을 찾습니다’는 인류사에서 최초로 첨단 기술을 이용해서 실시간 생방송으로 한국은 물론 미국 로스엔젤레스(LA), 뉴욕 등 지구상 어디든지 연결해서 잊어버린 가족을 찾았던 세계에서 유례를 찾아보기 힘든 역사를 만들었다.

한국인이 발명하지 않았지만 텔레비전 생방송 기술을 사용해 이산가족을 찾았던 혁신을 우리는 해냈다.

2015년 유네스코 세계기록유산에 기록물로 등재된 1983년 KBS 특별 생방송 ‘이산가족을 찾습니다’ 는 20세기 있었던 많은 비극 중에서도 현재 진행형으로 심장이 찢어질 것만 같은 아픔을 억누르며 잃어버린 가족을 찾아야겠다고 하는 인간의 가장 기본적인 갈망을 TV에서 생중계로 온 세계가 볼 수 있게 방송했다.

한국전쟁은 물론 이산가족을 찾는 일 또한 인류사(史)적인 역사적인 사건이 되었던 것이다.

동생 “개똥”이를 찾습니다!

1983년 KBS ‘이산가족을 찾습니다’ 유네스코 한국세계기록유산 기록물 중에는 지금은 북한의 강원도 원산이지만, 80년전 8.15 광복 때만 해도 함경남도 원산에서 마지막 살던 잃어버린 아버지, 누님, 동생 개똥이를 찾는 사연도 있다. 가족을 찾는 최태림(47)씨의 슬픈 사연은 보는 이로 하여금 가슴을 먹먹하게 한다.

수많은 이름 중에 하필 “개똥”이라는 이름을 가진 동생을 찾는 눈물겨운 사연이다. 보건 환경이 열악했던 20세기 중반까지만 해도 한국에서는 아이들이 건강하게 성장하는 것이 큰 과제였는데, 미천한 이름을 가짐으로 해서 강인하게 자라라는 의미에서 “개똥”이와 같은 천한 이름을 흔치 않게 불러주었다고 한다.

필자가 확인한 유네스코 한국세계기록유산 기록물 소장고에서는, 최태림(47) 씨의 “개똥”이라 불리는 동생은 끝내 나타나지 않았고, 1983년 KBS ‘이산가족을 찾습니다’ 당시로 “미해결”된 슬픈 사연으로 역사 속에 멈춰서 갇혀있게 되었다.

휴전협정이 허락한 임진강 민간선박의 항해: 1953년 7월27일 휴전협정에는 다음과 같이 명시되어 있다.

“... 한강 하구의 수역으로 그 한쪽 강안이 일방의 통제하에 있고 그 다른 한쪽 강안이 다른 일방의 통제하에 있는 곳은 쌍방의 민간선박의 항행에 이를 개방한다.”

민간 유람선이 임진강을 만나는 한강 하구에서 시작해 임진강을 유람해도 된다는 문구다.

고려 조선시대 그림의 소재로 더 잘 알려진 임진강의 아름다운 기암괴석과 주상절리 절벽은 생물다양성과 지역 주민들의 보존 노력을 인정받아 ‘연천 임진강 유네스코 생물권보전지역’으로 지정되어 있다.

한국전쟁 전에는 인구가 5만명이 넘었다는 임진강변에 위치한 고랑포구(高浪浦口) 구역 북쪽 방향으로는 비무장지대 철조망으로 막아놓은 민간인 통제구역으로 야산을 등산도 할 수가 없게 되어 있다.

한국에서 전쟁이 멈춘지 72년이 넘은 이 시점에서는, 서울에서 비교적 가까운 임진강변은 인구 밀도 높은 서울에서 가까우면서도 엄청난 잠재력을 가진 지역이다.

국민들이 임진강을 자유롭게 유람할 수 있게 연구해 볼 필요가 있다.

“... 정전협정이 서명되고 발효된 후 3개월 이내에 양측의 고위급 정치회담을 개최하여 한국으로부터의 모든 외국군 철수, 한국 문제의 평화적 해결 등의 문제를 협상을 통해 해결할 것을 양측 관련국 정부에 권고한다.” (the military Commanders of both sides hereby recommend to the governments of the countries concerned on both sides that, within three (3) months after the Armistice Agreement is signed and becomes effective, a political conference of a higher level of both sides be held by representatives appointed respectively to settle through negotiation the questions of the withdrawal of all foreign forces from Korea, the peaceful settlement of the Korean question, etc)

그 3개월은 72년 전에 물건너 갔지만, 지금이라도 한강과 연결되는 임진강은 민간인들이 자유롭게 배를 타고 서울 중심부 한강에서부터 연결된 물놀이하는 임진강이 되면 좋겠다.