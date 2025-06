[헤럴드경제=조범자 기자] 2025 APP 월드투어 서울 SUP 오픈(이하 서울 SUP 오픈)이 7월 5일과 6일 양일간 서울 잠실 한강공원 수상 지역 및 수변공원에서 개최된다.

APP(Association of Paddlesurf Professionals) 월드투어는 2010년부터 매년 전 세계 주요 도시를 순회하며 열리는 패들보드 프로 대회다.

올해도 스페인과 포르투갈 등 유럽에 이어 아시아로 옮겨 ‘서울 SUP 오픈’을 시작으로 힘찬 막을 올린다.

2022년부터 부산 광안리에서 성공적으로 대회를 치른 대한패들서프프로협회(Korean Association of Paddlesurf Professionals·KAPP)는 올해는 서울 한강으로 옮겨 SUP 문화 활성화를 위한 또한번의 도전에 나선다.

전 세계 약 300여 명이 참가하는 서울 SUP 오픈의 공식 경기는 7월 5일과 6일 양일간 개최된다.

개막식을 시작으로 프로선수들이 출전하는 300m 단거리(7월 5일), 9㎞ 장거리(7월 6일) 레이스가 열린다.

또 SUP를 탈 수만 있다면 전국 동호인은 물론 일반인과 학생도 한강에서의 잊지 못할 즐거움을 경험할 수 있다.

누구나 출전할 수 있는 아마추어 종목의 참가 신청은 6월 23일까지 KAPP 홈페이지를 통해 가능하다. 아마추어는 300m 단거리와 6㎞ 장거리, 유소년의 경우 300m 단거리와 3㎞ 장거리 등 각 두 종목씩 치러진다.

한편 서울 SUP 오픈에서는 비경기 종목으로 1.5㎞ 기록 측정 경기와 함께 ‘물이 살아야 우리가 산다’를 주제로 환경캠페인 ‘패들 포 더 플래닛(Paddle for the Planet)’이 개최된다. 럭키드로우와 SUP 피트니스 체험행사 등 다양한 이벤트, 플로팅 요가와 아프리카 댄스 및 K-팝 퍼포먼스까지 다양한 부대행사도 마련된다. 한국을 찾는 해외 선수들과 가족들에게는 한국관광공사 특별 관광 패키지를 제공한다.

박상현 KAPP 회장은 “프랑스 파리 센강에서 매년 1000여명 이상 누구나 참여하는 SUP 축제가 있듯이, 센강보다 더 아름답고 깨끗한 한강에서도 많은 이들이 즐기는 SUP 축제를 만들고 싶다”고 했다.

APP와 KAPP, KSA(Korea Surf Association), KACIN(Korea Association of Content Influencer)가 주최하고, 서울시 서핑협회와 KAPP가 주관하며, 서울특별시와 서울특별시 체육회, 한국관광공사가 후원하는 서울 SUP 오픈은 7월 5일 오후 4시부터 KBSN 스포츠 채널 생중계로 방송될 예정이다.