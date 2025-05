비스포크 AI가전·스마트싱 특장점 위트 있게 소개 “사랑스런 광고!” 등 댓글 4만여 개 돌파

[헤럴드경제=김민지 기자] 삼성전자는 최근 선보인 ‘비스포크 AI’ 제품을 소개하는 글로벌 이색 광고가 세계인의 눈길을 사로잡고 있다고 28일 밝혔다.

삼성전자의 해외 법인별 유튜브와 소셜채널에서 만나볼 수 있는 ‘비스포크 AI’ 이색 광고는 현실 배경에 초현실적인 가상 그래픽을 입혀 제품의 특장점을 위트 있게 연출했다. 총 7편의 영상 시리즈로, 비스포크 AI 콤보‘ 세탁건조기, ’비스포크 AI 무풍에어컨‘, ’비스포크 AI 제트 400W‘ 무선청소기, ’비스포크 AI 하이브리드‘ 냉장고, ’스마트싱스(SmartThings)‘ 등이 주인공으로 등장한다.

‘비스포크 AI 콤보’ 세탁건조기 편에서는 미국 뉴욕의 자유의 여신상 옆에 등장한 초대형 ‘비스포크 AI 콤보’ 세탁건조기가 우중충한 구름들을 세탁∙건조해 맑고 뽀송뽀송하게 바꿔주는 모습을 보여준다.

‘비스포크 AI 무풍에어컨’ 편에서는 건물 옥상에 설치된 초대형 에어컨이 AI칩을 탑재하더니, 건물 안팎으로 은은하고 시원한 바람을 선사하는 모습을 구현했다.

‘비스포크 AI 제트 400W’ 편에서는 세계 최고 흡입력을 가진 ‘비스포크 AI 제트 400W’ 청소기가 큰 바람을 일으켜 주변 사물들을 빨아들이다가 결국 피사의 사탑마저 수직으로 곧게 세우는 모습을 연출했다.

해당 광고 영상 시리즈는 “사랑스런 광고!(love this!)”, “(세탁기가) 어두운 먹구름을 맑은 흰구름으로 만들다니, 천재다!(It washes the dark grey clouds and makes them light grey, then dries them making them white! Genius!)”, “수상하게 광고를 잘 만드는 전자회사♡” 등 4만여 개의 댓글이 달리며 화제를 모으고 있다.

송정은 삼성전자 DA사업부 상무는 “삼성 비스포크 AI 가전만의 편의성과 차별화된 혜택을 재미있게 알리기 위해 이번 가상 광고를 기획했다”며 “집안일의 어려움을 획기적으로 줄여주는 삶의 동반자로서, 비스포크 AI 브랜드의 가치를 다각도로 세계에 알릴 것”이라고 말했다.