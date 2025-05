[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구대는 최근 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)가 발표한 2025년 SW중심대학에 최종 선정돼 대학의 AI·SW 융합 교육 혁신을 주도한다고 21일 밝혔다.

대구대 SW중심대학 사업단은 지난해부터 사업 유치를 위해 체계적으로 준비해 왔으며 이번 선정으로 올해부터 최대 8년간 연 20억원의 국고 지원을 받아 AI·SW 융합 교육 생태계의 핵심 거점으로 도약하게 된다.

SW중심대학 사업은 산업 현장의 요구에 맞춰 대학 교육체계를 소프트웨어 중심으로 전환하고 인공지능(AI) 등 신기술 수요에 부응하는 전문·융합 인재를 양성하는 국가 중점 사업이다.

대구대 SW중심대학 사업단은 ‘기업이 설계하고 학생이 완성하는 AI 융합 교육 중심 New Eco-system 선도대학’을 비전으로 ‘지·산·학 수요자의 심장을 춤추게 하는 AI-Bilingual SW 인재 양성’을 핵심 목표로 제시했다.

이는 SW 및 AI 핵심기술을 갖춘 전문 인재뿐 아니라 비SW 전공 학생들도 도메인 전문성과 AI 활용 역량을 갖춘 융합형 인재로 성장시키는 것을 목표로 한다.

특히 대구대는 ▲전 계열 AI·SW 융합 교육 확산(Spread It Yourself!) ▲기업 참여형 교육 설계(Design It Yourself!) ▲학생 맞춤형 전공 설계(Complete It Your Way!)라는 3대 전략 방향을 중심으로 기업과 지역사회 및 대학의 전 구성원이 함께 참여하는 혁신적 교육 생태계를 조성할 계획이다.

이를 위해 대구대는 SW융합대학 내 SW자율전공학부와 AI+NX학부 및 각 단대별 X+AI융합심화전공 신설, 기업이 직접 교육과정을 설계하는 산업체SW자기설계전공 도입, 초거대 AI와 데이터를 활용해 실제 기업과 지역사회 문제를 해결하는 DU-NEXUS 플랫폼 운영 등 대학의 교육체계 전반을 근본적으로 개편한다.

또 전교생 대상 AI·SW 기초교육 의무화, 다학제 간 AI융합 캡스톤디자인 확대, 오픈소스 SW 업사이클링 제도 운영 등 학문 전반에 AI 기술을 접목해 미래형 융합 인재 양성에 박차를 가할 계획이다.

이와 함께 일반대학원 인공지능학과 신설 및 산업체 연계 학·석사통합과정(LIFT 트랙) 운영, 외국인 유학생 대상 글로벌 AI·SW 교육 확대, 수성알파시티 캠퍼스 및 온라인 코딩 플랫폼 프로그래머스 DANCE 캠퍼스 구축 등 지역 및 국제사회와 연계한 AI 인재 양성 거점으로서의 입지도 강화할 방침이다.

대구대 SW중심대학 사업단은 AI 포용 교육을 핵심 가치로 설정하고 유아 대상 언플러그드 교육(베이비엔디언), 초·중·고 대상 AI 체험 교육(리틀엔디언), 일반 시민과 직장인 대상 AI 리터러시 교육(빅엔디언) 등을 통해 지역사회와의 연결도 강화할 계획이다.

앞으로 8년간 AI-Bilingual 인재 2500명 양성, 지역 AI교육 수혜자 2000명 확보, SW전공 취·창업률 70% 달성, 2000㎡ 규모의 AI·SW 기업 입주를 위한 AI FARMS Lab 조성도 추진한다.

유준혁 대구대 SW중심대학 사업단장은 “이번 선정은 교육 구성원 모두가 함께 만든 성과“라며 ”이제는 선언을 넘어 실천으로, 대학 전체를 바꾸고, 지역을 살리고, 기술을 통해 모두를 연결하는 SW중심대학의 새로운 롤모델이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.

박순진 대구대 총장은 “이번 SW중심대학 선정은 우리 대학이 그동안 준비해 온 교육 혁신의 진정성을 인정받은 결과”라며 “AI와 사람이 공존하는 융합교육 생태계를 통해, 지역과 국가의 지속가능한 미래를 함께 설계하는 대학이 되겠다”고 말했다.

