[헤럴드경제=이태형 기자]보건복지부는 대한민국 정부 대표단이 19∼27일 스위스 제네바에서 열리는 세계보건기구(WHO) 제78차 세계보건총회에 참석한다고 밝혔다.

총회의 주제는 ‘건강을 위한 하나된 세상’이며 테드로스 게브레예수스 WHO 사무총장의 기조연설을 시작으로 각 회원국 수석대표가 발언한다.

정부 대표단의 수석 대표를 맡는 조규홍 복지부 장관은 19∼21일 대면으로 총회에 참석해 WHO 회원국 간 협력 강화를 요청할 예정이다.

또 WHO 주요 회원국 정부 대표, WHO 서태평양 지역사무처장과 만나 2026∼2027년도 WHO 프로그램 예산, 팬데믹(전염병의 세계적 대유행) 협약, 보건 분야 정책 협력 등에 관한 의견을 나눈다.

조 장관은 “자연재해와 미래 신종 감염병 위기 등 국제적 보건 의료 현안에 대응하기 위해 그 어느 때보다 WHO 회원국 간 긴밀한 협력과 공조가 필요한 시점”이라며 “WHO 지원 수혜국에서 공여국으로 전환한 대한민국의 우수한 사례를 회원국들과 공유하고, 국제 보건의료 현안을 해결할 방안을 모색하겠다”고 말했다.