㈜이지건설은 충남 아산시 둔포면 아산테크노밸리 Ab4BL(석곡리 일원)에 조성하는 ‘아산테크노밸리 the1 7차(10단지)’를 공급한다고 밝혔다.

단지는 지하 2층~지상 최고 25층, 10개 동, 전용면적 77·84㎡, 총 622가구 규모로 조성된다. 시공은 ㈜라인산업이 맡는다.

이번 단지는 공공택지에 공급되는 만큼 분양가상한제가 적용된다. 공급 물량은 전용 77㎡ 184가구, 전용 84㎡A 100가구, 전용 84㎡B 338가구로 구성된다. 특별공급은 348가구, 일반공급은 274가구다.

단지가 들어서는 아산테크노밸리는 평택과 아산을 연결하는 산업축에 위치해 있다. 인근에는 삼성전자 평택캠퍼스와 삼성디스플레이 아산·천안캠퍼스가 있으며, 아산테크노밸리 일반산업단지도 가까워 산업단지 종사자들의 출퇴근 여건을 갖췄다.

아산 둔포지구의 충남경제자유구역 지정도 추진되고 있다. 지정이 이뤄질 경우 AI와 반도체 산업을 중심으로 한 산업 기반 확대가 예상된다.

단지가 들어서는 아산테크노밸리에서는 ‘the1’ 브랜드 단지가 순차적으로 공급되고 있다. 향후 후속 단지까지 조성이 마무리되면 약 8000가구 규모의 브랜드 주거단지가 형성될 예정이다.

교육 여건도 갖췄다. 단지에서 도보 약 2분 거리에 염작초가 위치하며, 아산테크노중과 아산충무고 등도 통학권에 있다. 둔포면은 일정 요건을 충족할 경우 대입 농어촌 특별전형 지원이 가능한 지역이다.

교통 여건으로는 KTX·SRT 천안아산역과 SRT 평택지제역, 경부선 평택역 등을 이용할 수 있으며 34번 국도와 45번 국도, 북천안IC를 통해 수도권과 인근 지역으로 이동이 가능하다. 중심상업지구와 대형마트, 공원 등 생활편의시설도 가까운 편이다.

단지는 남향 위주로 배치하고 동 간 거리를 확보했으며 일부 전용 84㎡ 타입에는 약 6.0m 폭의 광폭 거실을 적용했다. 세대별 계절용품 보관 공간도 마련된다.

커뮤니티 시설로는 게스트하우스와 도그파크, 어린이 물놀이터, 바비큐장 등이 계획돼 있다.

분양 관계자는 “아산테크노밸리 산업단지와 인접한 입지, 분양가상한제가 적용되는 공공택지라는 점, 전용 84㎡ 중심의 구성 등이 특징”이라며 “실수요자의 관심이 이어질 것으로 기대한다”고 말했다.

견본주택은 충남 아산시 배방읍 장재리 일원(천안아산역 인근)에 마련되며 8월 개관 예정이다. 입주는 2029년 1월로 계획돼 있다.