미국·영국·인도·일본 순차 출시

삼성전자가 ‘갤럭시 Z 시리즈’(사진) 글로벌 출시에 나선다. 세계 주요 국가 순차 출시를 통해 갤럭시 Z 폴드8을 필두로 한 국내 흥행을 해외에서도 이어나간다는 방침이다.

6일 삼성전자에 따르면 갤럭시 Z 폴드8·울트라·플립8, 갤럭시 워치 울트라2·워치9 등 국내 출시에 이어 7일 미국, 영국, 일본, 인도 등 글로벌 100여개 국가에서 순차 출시에 돌입한다. 갤럭시 Z 시리즈는 지난달 28일부터 이달 3일까지 진행된 국내 사전 판매에서 갤럭시 스마트폰 최고 기록인 ‘144만대’ 판매량을 기록했다.

특히 삼성닷컴에서 갤럭시 Z 폴드8·울트라·플립8 등 사전 구매에 참여한 고객 중 절반이 1030세대였다. 이 중 1030 여성 고객은 전작 갤럭시 Z 폴드7 대비 2배 이상 증가했다.

세부적으로 갤럭시 Z 폴드8은 펼쳤을 때 4대3 비율의 193.2㎜ 메인 화면, 접었을 때 10대16 비율의 138.4㎜ 커버 화면을 제공한다. 무게는 201g으로 역대 갤럭시 Z 폴드 시리즈 중 가장 가볍다. 4800mAh 배터리를 적용해 휴대성과 사용 시간을 높였다. 5000만 화소 듀얼 카메라를 통해 고해상도 사진 촬영도 가능하다.

갤럭시 Z 폴드8 울트라는 203.1㎜ 대화면을 기반으로 멀티태스킹에 최적화됐다. 고사양 스펙을 탑재하고도 무게는 215g에 불과하다. 갤럭시 Z 플립8의 무게는 180g이고, 펼쳤을 때의 두께는 6.1㎜다. 갤럭시 Z 플립8은 역대 플립 시리즈 중 가장 얇고 가볍다.

개인 맞춤형 헬스케어를 지원하는 갤럭시 워치 울트라2·워치9 등도 7일부터 글로벌 순차 출시된다. 국내 사전 판매에서 전작 사전 판매 대비 각각 두 자릿수 성장을 기록했다.

갤럭시 워치 울트라2의 경우 47㎜의 단일 사이즈임에도 불구하고, 사전 구매 고객 중 여성 비중이 전작 대비 약 15% 확대됐다.

고재우 기자