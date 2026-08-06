부동산 시장의 변동성이 이어지는 가운데 교통과 생활 인프라, 교육 환경 등을 두루 갖춘 핵심 입지의 가치가 다시 주목받고 있다. 입지 경쟁력이 높은 단지는 실거래가 상승세를 이어가며 지역 시세를 이끄는 사례가 나타나고, 신규 분양시장에서도 관심이 이어지는 모습이다.

업계에서는 지역 내 핵심 입지에 들어선 단지가 입주 이후 상위권 시세를 형성하는 경우가 많다고 보고 있다. 생활 인프라와 상권이 지속적으로 확충되고 주거 선호도가 유지되면서 시장 상황에 따라 상대적으로 안정적인 가격 흐름을 보이는 경우가 많다는 분석이다.

실제로 주요 지역 대표 단지에서는 최근 신고가 거래가 이어지고 있다.

국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 경기 광교신도시 ‘자연앤힐스테이트’ 전용면적 84㎡는 지난 5월 18억6500만원에 거래되며 신고가를 기록했다. 같은 면적이 지난 3월 16억4000만원에 거래된 것과 비교하면 약 두 달 만에 2억원 이상 상승한 수준이다. 신분당선 광교중앙역과 직접 연결되는 교통 여건 등이 시세에 영향을 미친 것으로 분석된다.

지방 주요 도시에서도 비슷한 흐름이 나타난다. 부산 해운대구 마린시티 ‘해운대 아이파크’ 전용면적 80㎡는 지난 5월 9억원에 거래되며 신고가를 기록했다. 지난해 10월 거래가인 8억800만원보다 약 9000만원 오른 가격이다. 해운대 생활 인프라와 조망 여건 등이 가격 형성에 영향을 미친 것으로 평가된다.

리얼투데이 관계자는 “부동산 시장의 변동성이 커질수록 입지 여건에 따른 시세 차별화가 더욱 뚜렷해지는 경향이 있다”며 “교통과 생활 인프라를 갖춘 핵심 입지는 주거 선호도가 꾸준히 유지되는 편”이라고 말했다.

이러한 가운데 교통과 생활 인프라를 갖춘 입지에서 신규 분양을 앞둔 단지도 공급될 예정이다.

대우건설은 인천 검암역세권 공공주택지구 B-1BL에 조성하는 민간참여 공공분양 아파트 ‘검암역 푸르지오 프라베뉴’를 8월 분양할 예정이다. 단지는 지하 2층~지상 25층, 3개 동, 전용면적 60~84㎡, 총 441가구 규모다.

공항철도와 인천지하철 2호선 환승역인 검암역을 도보로 이용할 수 있으며, 기존 검암지구는 물론 청라신도시와 검단신도시 생활권도 함께 이용할 수 있다. 단지 인근에는 초등학교와 중학교 예정 부지가 계획돼 있으며 간재울초, 검암초, 검암중, 간재울중, 서인천고 등 기존 교육시설도 가깝다.

롯데건설은 8월 경기 부천시 원미구 상동 일원에서 ‘상동역 롯데캐슬 시그니처’를 분양할 예정이다. 단지는 지하 8층~지상 49층, 7개 동, 전용면적 84~192㎡, 총 1859가구 규모다.

지하철 7호선 상동역과 인접해 있으며 현대백화점, 롯데백화점, 이마트, 뉴코아아울렛 등 대형 상업시설을 이용할 수 있다. 순천향대학교 부천병원과 부천시청 등 의료·행정시설도 가깝다. 상원초, 상일초, 상일중, 상일고, 상동중, 상원고 등이 주변에 위치하며 단지 내에는 대형마트 입점도 계획돼 있다.

두산건설은 부산 남구 대연동 동성하이타운 가로주택정비사업을 통해 조성하는 ‘두산위브더제니스 대연’을 분양할 예정이다. 단지는 지하 5층~지상 최고 42층, 2개 동, 총 258가구 규모로 조성되며 이 가운데 전용면적 59~84㎡ 176가구가 일반분양 물량이다.

부산지하철 2호선 못골역과 대연역을 도보로 이용할 수 있으며 대연초, 대연중, 대연고, 예문여고 등 교육시설도 인접해 있다.