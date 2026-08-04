폭염 견디는 가락동 도매시장 가보니 이른 아침부터 30도 웃도는 찜통더위 상인들은 뙤약볕 피해 간신히 영업 중 “여기서 30년인데 올해가 가장 더워”

[헤럴드경제=이영기·전새날 기자] 서울 송파구 가락도매시장은 오전 8시에 이미 기온이 32도를 찍었다. 각종 과일을 내다 파는 청과물 노점상 골목은 그야말로 ‘불판’이었다. 지붕 없는 시장 통로에는 뜨거운 뙤약볕이 그대로 쏟아졌고 달궈진 바닥에서 올라오는 열기까지 더해져 눈을 제대로 뜨기 어려울 정도였다.

새벽부터 장사를 시작한 상인들은 파라솔 아래 몸을 숨기고 연신 부채를 흔들었다. 납품 물건을 옮기는 작업자들의 옷은 이미 땀으로 흠뻑 젖어 있었다.

폭염 때문에 매출은 말 그대로 반토막이다. 더위에 지친 채소도 빠르게 시들기 때문에 애초에 판매하는 물량을 줄여야 한다고 상인들은 말했다. 욕심 내지 않고 적게 받아다 되는대로 빨리 영업을 마치는 게 이들의 ‘여름 장사’ 전략이다.

가락시장에서 34년째 청과점을 운영하고 있다는 김모(74) 씨는 “여름에는 물량을 평소 절반만 받는다”며 “봄·가을에는 하루 매출이 200만원 정도지만 여름에는 100만원 정도다. (물량을 줄이지 않으면) 시들어서 못 판다”고 말했다.

선풍기 바람을 쐬고 있던 상인 유모(68) 씨는 “여름에는 빨리 못 팔면 적자”라고 혀를 내둘렀다. 그는 “새벽 4시부터 나와서 장사를 하는데, 오후 2~3시까지는 최대한 다 팔려고 한다. 오후까지 되면 너무 더워서 젖은 수건, 아이스 링까지 다 해야 한다”고 했다.

가락시장의 밤을 지키는 상인도 폭염과 싸우고 있었다. 커피와 냉차를 파는 상인 임모(73) 씨는 전날 오후 8시부터 나와 밤새 장사를 한 뒤 오전 9시께 퇴근을 준비하고 있었다.

그는 영업을 파하기 전에 얼음 보관 카트에 얼음을 가득 채우고 있었다. 밤새워 판매할 음료를 시원하게 유지하려면 미리 얼음을 넣어둬야 하기 때문이다. 임씨는 “지금 얼음을 가득 채워놔야 낮 동안 음료가 시원하게 유지된다”고 말했다. 카트 안에는 인스턴트 스틱 커피와 식혜, 이온음료 등 여러 종류의 음료가 가득했다. 임씨는 “요즘은 많이들 사 먹어서 장사가 잘되는 날은 밤사이 20만원 정도 판다”며 “경매하러 오는 사람들이 밤에도 습하고 더워 땀이 줄줄 나니 시원한 음료를 많이 찾는다”고 했다.

이 상인은 “30년 넘게 가락시장에서 커피 장사를 했는데 올해가 유독 더운 것 같다”며 “아침 시간 커피를 끓일 때는 땀이 비 오듯 나는데 전기를 쓸 수 없어 선풍기 같은 것도 쓰지 못한다. 참는 것 말고는 방법이 없다”고 말했다.

가락시장 환경미화 직원도 더위와의 사투를 벌이고 있다. 서모(60) 씨는 “식염 포도당을 챙겨 다니면서 기운이 떨어질 때 하나씩 먹는다”라며 “특히 햇빛 가림막이 없는 노점 골목은 오전에 바짝 치우고 오후부터는 지붕이 있는 쪽으로 옮긴다”고 말했다.

기상청은 이날 오전 11시를 기해 서울 전역에 폭염중대경보를 확대 발령했다. 전날 폭염중대경보 발효 효를 예고했던 서울 서남권과 동남권은 이미 극심한 더위를 보였다. 서울시 도시데이터 센서(S-DoT)가 집계한 지역별 평균기온을 분석해 보니 3일 오후 12시부터 6시까지 자치구별 평균기온은 송파구(37.6도), 강동구(37.4도), 강남구(37.1도), 관악구(37.2도) 모두 37도를 넘었다.

서울에서 폭염중대경보가 발효된 것은 올해 폭염특보 체계가 개편된 이후 처음이다. 폭염중대경보는 폭염특보 가운데 가장 높은 단계다. 해당 지역에서 이틀 이상 일최고체감온도 35도 이상이 관측된 가운데 일최고체감온도 38도 이상 또는 일최고기온 39도 이상의 극단적인 고온이 예상될 때 발령된다.

기상청은 현재 우리나라가 대기 상층의 티베트고기압과 중·하층의 북태평양고기압 영향권에 놓여 맑은 날씨 속 강한 햇볕이 이어지고 있다고 설명했다. 당분간 낮 폭염과 밤더위가 지속될 전망이다.